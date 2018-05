Microsoft dünyadan kaç adet Xbox satıldığını saklıyor

Microsoft geçtiğimiz günlerde Xbox One oyun konsolları için dev bir güncelleme paketi çıkarmış ve kullanıcıların indirmesine sunmuştu. Ancak şirketin açıklamaktan kaçındığı bir şey var ki son günlerde teknoloji sektöründe en çok dikkat çeken konu başlıklarından biri. Microsoft Xbox One satış adedini neden açıklamıyor?



Şirket Xbox One satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artış gösterdiğini söylerken; satış adedini paylaşmaktan kaçınıyor. Xbox One X'in satışa sunulmasıyla birlikte Microsoft'un Xbox satışlarında ciddi artış olduğunu bildiğinden yatırımını tam gaz sürdürecek; ancak şirketin 10 milyon satış rakamını devirdikten sonra artık net bir satış adedini açıklamaktan kaçınması kafalarda soru işareti yaratıyor. PlayStation'a kıyasla rekabetin son durumunu görmek adına herkesin merak ettiği bu rakamlarla ilgili Microsoft önümüzdeki günler açıklama yapar mı bilinmez; ancak Sony'nin bu konuda fazlasıyla açık olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira Sony, toplamda 76 milyon PS4 satışının (bugüne kadar) yapıldığını duyurmuştu.



Son olarak Microsoft'un ücretli oyun servisi Xbox Live'in 1.2 milyon üyesi bulunuyor.