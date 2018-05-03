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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
03.05.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Microsoft dünyadan kaç adet Xbox satıldığını saklıyor

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Microsoft dünyadan kaç adet Xbox satıldığını saklıyor

Yazılım devi Microsoft'un oyun konsolu Xbox One ile birlikte Sony'nin PlayStation'ı arasında süren rekabet herkesin malumu. Sony satış rakamlarını net bir şekilde paylaşırken, Microsoft'un Xbox One satış adedini ısrarla saklamayı sürdürmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.

Microsoft geçtiğimiz günlerde Xbox One oyun konsolları için dev bir güncelleme paketi çıkarmış ve kullanıcıların indirmesine sunmuştu. Ancak şirketin açıklamaktan kaçındığı bir şey var ki son günlerde teknoloji sektöründe en çok dikkat çeken konu başlıklarından biri. Microsoft Xbox One satış adedini neden açıklamıyor? 

Şirket Xbox One satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artış gösterdiğini söylerken; satış adedini paylaşmaktan kaçınıyor. Xbox One X'in satışa sunulmasıyla birlikte Microsoft'un Xbox satışlarında ciddi artış olduğunu bildiğinden yatırımını tam gaz sürdürecek; ancak şirketin 10 milyon satış rakamını devirdikten sonra artık net bir satış adedini açıklamaktan kaçınması kafalarda soru işareti yaratıyor. PlayStation'a kıyasla rekabetin son durumunu görmek adına herkesin merak ettiği bu rakamlarla ilgili Microsoft önümüzdeki günler açıklama yapar mı bilinmez; ancak Sony'nin bu konuda fazlasıyla açık olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira Sony, toplamda 76 milyon PS4 satışının (bugüne kadar) yapıldığını duyurmuştu.

Son olarak Microsoft'un ücretli oyun servisi Xbox Live'in 1.2 milyon üyesi bulunuyor. 

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