Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Microsoft bitcoin konusunda çok tedirgin! Sebebi ise...

    Microsoft bitcoin konusunda çok tedirgin! Sebebi ise...

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 07:19 | Son Güncelleme:

    Microsoft, bitcoin başta olmak üzere kripto para madencilerinin giderek büyüyen bir tehlike olduğu konusunda ısrarcı!

    Microsoft, son araştırmalara göre kripto para birimi madencilerinin ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı. Firmanın söylediğine göre Bitcoin'in 2017'de patlayan fiyatı, suçluların diğer insanların işletmelerinin bilgisayar gücünü para üretmede kullanmak amacıyla kripto para birimlerine odaklanmalarına ve kötü niyetli para madencileri çalıştırmalarına neden olmuş.

    Microsoft, kötü niyetli kripto madenciliği yazılımları tarafından etkilenen bilgisayar sayısını anlamak için Windows Defender'ı kullandı ve sonuç, Eylül 2017 ile Ocak 2018 arasında her ay 644.000 farklı bilgisayar olarak göründü. Microsoft'un söylediğine göre işin ilginç yanı ise, kötü niyetli kripto para birimi madencilerindeki artış ile fidye yazılımlarındaki düşüşün birbirine bağlantılı görünmesi. Firmanın düşündüğüne göre, bu durum siber suçluların gelir kaynağı olarak odak noktalarını değiştirdikleri anlamına gelebilir.

    Microsoft araştırmalarına devam ediyor, bu arada da kullanıcıların saldırı riskini azaltmak için Microsoft Egde, Windows Defender SmartScreen ve Windows Defender AV kullanmalarını tavsiye ediyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 22 MÜTHİŞ DUVAR KAĞIDI

    Etiketler: sanal para
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri