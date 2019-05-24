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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Microsoft 12. Çalışma Meclisi’nde geleceğin mesleklerini tanıttı

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Microsoft 12. Çalışma Meclisi’nde geleceğin mesleklerini tanıttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen Çalışma Meclisi, iş hayatına dair politikaların belirlenmesi amacıyla bütün tarafları buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı etkinlikte Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ana konuşmacı olarak yer aldı. Erkul, geleceğin iş dünyası ve yeni teknolojilerle şekillenecek meslekler hakkında öngörülerini paylaştı.

Ankara’da 12’ncisi gerçekleştirilen Çalışma Meclisi, geleceğin çalışma ortamının inşasına katkıda bulunmak amacıyla, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun bu yıl yayımlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İş” başlıklı raporunu temel alarak tüm taraflarıyla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, geleceğin iş dünyası dinamiklerine ve yeni mesleklere dikkat çekti. 

Etkinliğin ana konuşmacılarından Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, açıklamalarında şunlara değindi:

Teknoloji iş dünyasını hızla dönüştürüyor. Şu anki iş dünyası çalışanları 10 yıl içerisinde, dijitalleşmenin iş alanında sağladığı esnek çalışma imkânlarının faydalarını göreceklerini düşünüyor. 2010'dan sonra doğan nesil ise yalnızca yapay zekâ teknolojisine sahip bir dünyayı tanıyacak. Bu jenerasyon, iki veya üç yaşlarındayken temelinde yapay zekâ bulunan uygulamalarla büyüyecek. Gelecek kuşak, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleyecek, akıllı makinelerle yaşayacak, insanın iç görülerini ve önyargılarını taklit eden ve bunları zenginleştiren yapay zekâ uygulamalarını kullanacak. Dönüşen iş dünyası ekseninde, dijital ekonomide büyük bir potansiyel bulunuyor. 2025 yılına gelindiğinde dijital ekonomi dünya GSYİH’nın yüzde 24’ünü oluşturacak.” 

Veri uzmanından sanal sağlık danışmanlığına 133 milyonluk yeni istihdam

Dijital ekonomi ve otomasyon ekseninde gelişen yepyeni meslekler göreceğimizi belirten Erkul, “İş dünyasının dijitalleşme sürecinde, insanlar tüm sistemlerin nihai denetimcisi olmaya devam edecek. Şirket yöneticilerinin yüzde 80'i yapay zekânın çalışanlarını daha verimli hale getireceğini söylüyor. İş faaliyetlerinin yüzde 45'ini otomatikleştirecek, işleri öldürmeyecek ve çalışanların daha rahat çalışmasını destekleyecek olan yapay zekâ, 2022 yılına kadar 75 milyonluk bir istihdam kaybına yol açacak olsa da, aynı zamanda 133 milyon yeni iş imkânı yaratacak. Yepyeni mesleklerle şekillenecek geleceğin iş dünyasına hazır olmalıyız. Bunların arasında endüstri veri uzmanı, robot koordinatörü, IoT çözüm mimarı, sanayi bilgisayarı mühendisliği, 3 boyutlu organ uzmanı, sanal sağlık danışmanlığı gibi iş kolları yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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