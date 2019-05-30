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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Micro Focus'un dünya başkanından Türkiye’ye stratejik ziyaret

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Micro Focus'un dünya başkanından Türkiye’ye stratejik ziyaret

Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan yazılım devi Micro Focus’un CEO’su Stephen Murdoch, HPE Yazılım İş Birimi ile gerçekleştirdikleri büyük kapsamlı birleşme sonrası rotasını ülkemize çevirerek ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Kurumsal yazılım devi Micro Focus’un CEO’su Stephen Murdoch, yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle konuşmak üzere Haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan Micro Focus, Türkiye’den global başarı hikayeleri çıkarmayı planlıyor. Şirketlerin dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföy ile desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek faaliyetlerini sürdüren Micro Focus, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladığı yenilikçi çözümlerle Türkiye’de ve bölgede büyüme hedefliyor. 

Türkiye’de şirketlerin IT kadrolarının son derece yetenekli ve teknolojiyi yakından takip eden profesyonellerden oluştuğunu vurgulayan Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch verdiği mesajda Türkiye’deki şirketlerin yeniliğe açık olması ve ülkenin yeni yatırımlara uygun olmasını vurguladı. Türk iş dünyasındaki motivasyonun da bu planlamalara uygun olması bu ziyaretin rotasını ülkemize çevrilmesine büyük katkı sağladı. 

Türkiye hibrit için vites yükseltiyor 

Şirketlerin bugüne kadar kullandıkları geleneksel teknoloji altyapıların bir anda tümüyle dijitale aktarılması mümkün olmuyor. Şirketler bu nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabilecekleri daha çevik projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor. Şirket içi altyapıların sanal, özel bulut ve genel bulut ile birlikte kullanıldığı hibrit bulut modeline ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Micro Focus portföyünde, DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı bulunuyor. Firmalara kurumsal düzeyde ölçeklenebilir bir hizmet sunmak için Micro Focus portföyündeki uçtan uca çözümleri müşteri odaklı mottosu ile sunmaya devam ediyoruz.” diye açıkladı. 

İnovasyonun kalbinde müşteri var 

Micro Focus başarının ve sürdürülebilirliğin odağına müşteri memnuniyetini ve hizmet verdiği kurumlardan aldıkları geri bildirimleri koyuyor. Müşterileri odaklı yaklaşımı ile dikkat çeken Micro Focus stratejisini birinci ağızdan paylaşmak için gerekli planlamaları yapan Murdoch, Türkiye’deki müşteriler ile görüşmek için sabırsızlanıyor. İş dünyasının en karmaşık ihtiyaçlarını dahi etkin biçimde karşılayabilecek seçkin ve geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine sahip olan Micro Focus yenilikçi ve öncü yaklaşımları ile global CEO’su Stephen Murdoch’u Türkiye’de ağırlamaya hazırlanıyor.

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