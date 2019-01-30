MesajlaÅŸma uygulamasÄ± Slack iÅŸi abarttÄ±, aylÄ±k aktif 10 milyon Ã¼yeyi aÅŸtÄ±

MesajlaÅŸma uygulamasÄ± Slack iÅŸi abarttÄ±, aylÄ±k aktif 10 milyon üyeyi aÅŸtÄ±
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±ndan biri olan Slack, aylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 10 milyonun Ã¼zerine taÅŸÄ±yarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± elde etti.
Slack, kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±rmaya devam ediyor. AylÄ±k aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 10 milyonun Ã¼zerine taÅŸÄ±yan popÃ¼ler uygulama, geÃ§en yÄ±la oranla abone sayÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artÄ±rmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸa benziyor. Ãœcretli Ã¼yelik abone hizmeti de bulunan Slack'in bu Ã¼cretli servisini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 3 milyonun Ã¼zerinde.Â
Bu bÃ¼yÃ¼me oranlarÄ±yla birlikte bu yÄ±l sonuna kadar 640 milyon dolar gelir yaratmasÄ± beklenen Slack uygulamasÄ±nÄ±n geliÅŸtiricisinin piyasa deÄŸeri 7 milyar dolarÄ± buluyor.Â
Slack uygulamasÄ±nÄ±n yÃ¼kseliÅŸ trendi net bir ÅŸekilde bu grafikten de gÃ¶rÃ¼lebiliyor
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