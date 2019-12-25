Mars'ta ilk defa aktif fay bölgesi bulundu

Fotoğraf: ESA

Amerikan Jeofizik Birliği konferansında, NASA tarafından sunulan InSight verilerine göre, Mars'ta marsquakes denilen hareketler 3 ve 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Her ne kadar Dünya'ya göre küçük olsa da Mars'ta tespit edilen en büyük deprem oldular. Bilim insanları, her iki depremi de InSight'ın iniş bölgesinin yaklaşık 1600 kilometre doğusunda yer alan, derin çatlaklardan oluşan ve Cerberus Fossae olarak bilinen bir alana kadar takip edebildi.

Çalışmanın uzmanlar tarafından incelenmesi ve bir dergide yayınlanmayı beklediği için InSight ekibinin araştırmacıları da çalışma yayınlanan kadar yorum yapmayı kabul etmediler. Fakat, milyonlarca kilometre ötede keşfedilen bu aktif fayın duyurulması bile bilim insanlarında kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

Fotoğraf: ESA



InSight ekinde yer almayan Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Paul Byrne: "Sahip olduğumuz tüm beklentiler ve Mars'ın ne kadar aktif olabileceğini açıklamaya çalışmamız gereken tüm modeller, bu ölçümle karşılaştırılabilir. Mars bu verilerle, bizim için daha canlı hale gelecek." açıklamasında bulundu.



Fakat, bu keşfin kızıl gezegende, gelecekteki insan yerleşimleri için alınacak kararları etkileyip etkilemeyeceği veya nasıl etkileyebileceği henüz net değil.



Bilim insanları Mars'taki çeşitli iç dalgalanmalara hangi mekanizmanın neden olduğu konusunda emin değiller. Çünkü, Dünya'da meydana gelen depremler, tektonik plakaların bitmeyen hareketlerinden kaynaklanıyor. Bu da, gezegenin kabuğunda zaman zaman bir kırılma noktasına varan bir stres oluşturur. Kırılma meydana geldiği zaman da depremler veya sarsıntılar olur. Fakat, Mars'ta tektonik plaka bulunmuyor.



Paul Byrne, Cerberus Fossae'deki en son aktivitenin nedeninin InSight'tan daha fazla veri gelmeden bilmenin mümkün olmadığını ama bölgenin geçmişinin bazı ipuçları verebileceğini ifade etti. Cerberus Fossae'nin Mars'ta en genç fay bölgelerinden biri olduğunu ve 10 milyon yıl kadar önce açıldığı düşünülmektedir.