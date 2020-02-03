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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:25,Son Güncelleme:/

Mark Zuckerberg, WhatsApp’tan nasıl para kazanılacağını açıkladı

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Mark Zuckerberg, WhatsApp’tan nasıl para kazanılacağını açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından satın alınmıştı. Bu kapsamda Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, yatırımcılar ile bir araya geldiği konferans görüşmesinde, WhatsApp ve Facebook Messenger hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp uygulaması aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip ve 60 milyarlık mesaj trafiği var. Geçtiğimiz yıllarda gelir elde etmek için WhatsApp’ta reklam gösteriminin mümkün hale getirecek güncellemenin üzerinde çalışan şirket en son yapılan konferans görüşmesi ile bu durumu aydınlattı. 

Mark Zuckerberg, ekip olarak WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Ancak Facebook, WhatsApp üzerinden reklam gösterimini bir süreliğine rafa kaldırıldığının altını çizelim.

Konferansta WhatsApp üzerinden nasıl para kazanılabileceği de konuşuldu. Zuckerberg, WhatsApp Pay ödeme sisteminin Hindistan dışındaki gelişimine de büyük önem verdiklerini açıkladı. Farklı gelir planlarının arasında mal alım-satım işlemleri ve kullanıcıların WhatsApp üzerinden çeşitli şirketlerin ve markalar üzerinden alışveriş yapabilmeleri için ‘’vitrinler’’ bölümü oluşturulmasının planlandığı belirtildi. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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