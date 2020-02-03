Mark Zuckerberg, WhatsApp’tan nasıl para kazanılacağını açıkladı

Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp uygulaması aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip ve 60 milyarlık mesaj trafiği var. Geçtiğimiz yıllarda gelir elde etmek için WhatsApp’ta reklam gösteriminin mümkün hale getirecek güncellemenin üzerinde çalışan şirket en son yapılan konferans görüşmesi ile bu durumu aydınlattı.

Mark Zuckerberg, ekip olarak WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Ancak Facebook, WhatsApp üzerinden reklam gösterimini bir süreliğine rafa kaldırıldığının altını çizelim.

Konferansta WhatsApp üzerinden nasıl para kazanılabileceği de konuşuldu. Zuckerberg, WhatsApp Pay ödeme sisteminin Hindistan dışındaki gelişimine de büyük önem verdiklerini açıkladı. Farklı gelir planlarının arasında mal alım-satım işlemleri ve kullanıcıların WhatsApp üzerinden çeşitli şirketlerin ve markalar üzerinden alışveriş yapabilmeleri için ‘’vitrinler’’ bölümü oluşturulmasının planlandığı belirtildi.



