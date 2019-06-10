Malezya, Huawei telefonları kullanmaya devam etme kararı aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMalezya, Huawei telefonları kullanmaya devam etme kararı aldı
GeriTeknoloji Malezya, Huawei telefonları kullanmaya devam etme kararı aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.06.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Malezya, Huawei telefonları kullanmaya devam etme kararı aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malezya, Huawei telefonları kullanmaya devam etme kararı aldı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin Çin merkezli Huawei firmasına yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Huawei'nin teknolojisinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Asya'nın Geleceği Konferansı'nda konuşan Başbakan Mahathir, Çin ile batı ülkeleri arasında büyüyen Huawei krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Huawei'nin yol açtığı güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını belirten Mahathir, bu durumun Malezya'ya kötü etki etmeyeceğini savundu.

Huawei'nin yaptığı teknoloji araştırmalarının Malezya'dan hayli ileride olduğunu hatırlatan Mahathir, "Bu yüzden Huawei'nin teknolojisinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Malezya lideri, ABD ile Çin arasında Huawei krizi üzerinden yapılan nefret söylemlerinin hiçbir işe yaramayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "ABD ve batı ülkeleri, Asya milletlerinin rekabet edebilen ürünler imal ettiğini kabul etmeli ve ticari takiplerini tehdit etmemeli. Huawei'nin ABD'nin teknolojisini geçecek ilerlemeler kat ettiğini görüyorum. ABD, Çin ile bu alanda rekabet etmeli. Bazen Çin kazanır, bazen de ABD kazanır."

İki ülkenin Güney Çin Denizi konusunda da gerilimi yükseltmemesi gerektiğini belirten Mahathir, bölgedeki en ufak sorunun çatışmayı ateşleyebileceği uyarısında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?