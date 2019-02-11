Macbook Pro 2018'de ekran hatası ortaya çıktı!
Macbook Pro 2018 kullanıcıları beklenmedik bir ekran hatasıyla karşı karşıya kaldı. Ortaya çıkan sorun Apple'ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor.
Apple, Macbook Pro 2018 modellerinde görülen ekran hatasıyla birlikte gündeme geldi. Yaşanan sorun uzun bir süredir ekranı açık kalan bilgisayarın uyku moduna geçmesinin ardından görülüyor. Cihaz uyku modundan çıkarıldıktan sonra ekranda çeşitli çizgiler oluşuyor.
15 inç'lik Macbook 2018 modelinde ortaya çıkan ekran hatası bilgisayar yeniden başlatıldığında çözülüyor. MacOs Mojave 10.14.2 sürümün kullanıldığı modelde bu sürecin yeniden yaşanması halinde sorun tekrar kendini gösteriyor.
Ekran hatasının görüldüğü Macbook 2018 modeli Apple Store'a götürüldükten sonra yetkililer tarafından yenisiyle değiştirilmiş. Fakat beklenmedik bir şekilde yeni cihazda da aynı durumla karşılaşılmış. Apple'ın ise bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
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