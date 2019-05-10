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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Logitech'ten oyunculara kablosuz fare: G502 LIGHTSPEED

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Logitech'ten oyunculara kablosuz fare: G502 LIGHTSPEED

Logitech G, popüler oyun mouse'unun son teknolojiyle güncellenen versiyonu olan kablosuz G502 LIGHTSPEED’i tanıttı. Peki yeni oyun faresi hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Logitech G502 LIGHTSPEED’in orijinal versiyonunun dizaynı ve özellikleri korurken, bu özelliklere LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Bunu mümkün kılmak için, Logitech G mühendislik ve tasarım ekipleri, G502'nin ince duvar tasarımıyla iç iskelet kasası dahil, Logitech G PRO kablosuz oyun Mouse’unun yeniliklerini birleştirdi.

Logitech ürünün mekanik ve elektrik yapısını, LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini ve POWERPLAY kablosuz şarjını, şirketin yeni nesil HERO 16K sensörünü de (High Efficiency Rated Optical) içeren karışık bir tasarımda buluşturdu.

Bu yeni nesil oyuncu Mouse’u daha hafif, daha iddialı ve daha gelişmiş. Mouse’da, bireysel eylemler gerçekleştirmek veya makroları atamak için Logitech G HUB yazılımıyla özelleştirilebilen 11 programlanabilir tuş bulunuyor. Ek olarak, iki modlu hiper-hızlı kaydırma tekerleği ve ayarlanabilir 6 adet ağırlıktan oluşan (4 adet 2 gr ve 2 adet 4 gr) bir sistem yer alıyor. Bu sayede Mouse’un ağırlığı ve dengesi oyun tarzına göre ayarlanabiliyor.

Logitechten oyunculara kablosuz fare: G502 LIGHTSPEED

Logitech G502 LIGHTSPEED, dokulu lastik yan tutamakları ve sağ-el kullanım tasarımıyla rahatlık sağlıyor. Ek olarak, yeni Logitech G502 LIGHTSPEED, PVC içermiyor ve her ürün satın alımında Logitech'in okyanusa bağlı plastiği çevreden uzaklaştırmaya yardımcı olan Plastic Bank programlarının finanse edilmesine yardımcı olduğu anlamına gelen Plastic Neutral Sertifikası’na sahip bulunuyor.

• Logitech G’nin POWERPLAY kablosuz şarj sistemi, oyun sırasında bile sürekli şarj sağlıyor. Yeni oyun Mouse’u, tek bir USB kablosuyla şarj ve veri rahatlığı sağlamak için kablosuz olarak POWERPLAY üzerinden eşleşiyor.

• Logitech HERO 16K sensörü, hayli iyi tepki ve hassasiyet sağlıyor; 16.000 DPI'ye kadar hassasiyet ve 400+ IPS’i (izleme hızı) ekstra bir hızlanma, filtreleme veya yumuşatma olmadan sağlıyor.

• Logitech G HUB, Logitech G502 LIGHTSPEED'i otomatik olarak tanıyor ve kişiselleştirme özelliklerine tam erişim sağlıyor. Ayrıca, özellikleri seçmenize, makro ve anahtar tuşları atamanıza ve tümü basit, sezgisel bir ara yüze sahip özelleştirilmiş renkler oluşturmanıza olanak tanıyor. 

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