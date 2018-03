Logitech'in yeni oyuncakları bir bir sahneye çıktı

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, “Dünya hızla değişiyor, Logitech de… Logitech yıllardır bilindiği gibi, artık sadece klavye ve mouse üreten bir firma değil. Bugün dünyada 5 farklı pazarda, son kullanıcıya hitap eden geniş ürün yelpazemizle oldukça önemli bir konumda bulunuyoruz. Logitech olarak, değişen tüketici alışkanlıklarını ve gelişen teknolojileri yakından takip ederek ürünlerimizi bu doğrultuda tasarlıyor ve geliştiriyoruz. İnsanların sevdiği ve kullanmaktan keyif aldığı ürünler üretmeyi hedefleyerek, bünyemize kattığımız her yeni markayla birlikte pazar payımızı her geçen gün artırıyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesiyle her talebe cevap verebilir konumdayız ve tüketicilerimize faaliyet gösterdiğimiz her kategoride bizi lider yaptıkları için müteşekkiriz.” dedi.





Logitech EMEA Bölgesi Pazarlama Başkanı Magda Rosa, “Logitech olarak önce bilgisayarlar üzerinden kullanıcıları birbirine bağlamaya başladık, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiriyoruz. Biz işlevsel mükemmelliğe ulaşmış, küresel dağıtım ağına sahip büyük bir şirketiz; ancak aynı zamanda hızlı hareket edebilen ve hızlı gelişen küçük bir şirketiz. Bu özelliğimizle aslında benzersiz bir kurum olduğumuzu söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle sadece 2017’de dünya çapında saygın 50 ödül kazandık, son 4 yılda ise ödül sayımızı 100’ün üstüne çıkardık. Bizim için müşteri memnuniyetinin somut bir göstergesi olan bu sayıyı sürekli artırmak ve kullanıcı dostu, yenilikçi, tasarım harikası ürünler geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Logitech C&P ve Ses Sistemleri Pazarlama Bölüm Başkanı Mariana Baglini, “Mouse, klavye, tablet aksesuarları ve ses sistemlerimizle kullanıcıların dijital dünyadaki yaratıcılığını ve verimliliğini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değişen kullanım alışkanlıklarına yönelik geliştirdiğimiz ürünlerle pazardaki yerimizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Birden fazla cihazda aynı anda çalışabilmeye ve dosya aktarımına imkân tanıyan Flow özelliğine sahip mouselar, tasarımcılara yönelik geliştirdiğimiz Craft Klavye ve MX Ergo Mouse, uyum içinde çalışmaya özen gösterenler için geliştirdiğimiz üst seviye ürünlerle kullanıcılara benzersiz deneyimler yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Logitech G Pazarlama Müdürü Stian Fosse, “Logitech’in en güçlü olduğu kategorilerden biri olan oyun segmentinde geliştirdiğimiz teknolojiler ve bu teknolojilerle donatılan ürünler bizi pazarda rakiplerimizden farklılaştırıyor. LIGHTSPEEDTM ve POWERPLAYTM teknolojileriyle imzamızı attığımız kablosuz teknolojisini, HERO™ optik sensörüyle bir üst seviyeye taşıyarak, bu konuya olan bağlılığımızı gösterdik. Ürünlerimizi profesyonel oyunculardan ve kullanıcılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.





Logitech G’nin küresel sponsorluklarıyla ilgili de bilgiler veren Fosse, “Formula 1’in başarılı isimlerinden Fernando Alonso ve G2 Esports takımı, güçlerini Logitech G ile birleştirerek e-spor dünyasına adımını attı. Birçok oyun ve platformda mücadele edecek FA Racing G2 Logitech G takımının ilk sürücüsü ise Cem Bölükbaşı oldu. G2 Esports ve Logitech G, FA Racing işbirliği sayesinde, F1 şampiyonu Alonso ile ortaklık kuran ilk yarış ekibi haline geldi. Mobil Dünya Kongresi’nde Uluslararası FA Yarışı Logitech G Challenge’ın finalini yaptık ve yeni e-spor takımında Fernando Alonso'ya katılan kişi belli oldu. Bundan sonra da bu işbirliğimize devam edip e-sporun gelişimi için üzerimize düşeni yapacağız.” diye konuştu.

Ultimate Ears EMEA Bölgesi Ticari Pazarlama Müdürü Özge Özcan, “İnsanların birlikte müzik dinleme alışkanlıklarını yeniden şekillendiren Ultimate Ears, ilk devrimini; sanatçıların konserde seyirciyle interaktif iletişimini artırmak amacıyla geliştirdiği, kişiye özel kulak içi kulaklıklarla gerçekleştirdi. Ultimate Ears bugün, Logitech’in bir markası olarak, birçok tasarım ödülüne sahip kablosuz hoparlör ailesindeki ürünleriyle müziği hayatın ortasına taşımaya devam ediyor. Kablosuz, darbelere dayanıklı, taşınabilir ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan Ultimate Ears hoparlör ailesi, yüksek ses gücüyle dikkat çekiyor ve sürekli büyüyen ürün ailesiyle her tarza hitap ediyor.” dedi.

Jaybird EMEA Bölgesi Pazarlama Müdürü Sébastien Mazet “Teknolojinin gelişimiyle birlikte müziği dinleme şeklimiz oldukça değişti ve değişmeye de devam edecek. Müzik artık bizimle beraber her yerde, her ortamda... Jaybird, aktif sporcular ve müziğin gücünü sporuna yansıtmak isteyenler için ürün tasarlamak gibi harika bir amaçla yola çıktı. Bu anlamda kullandığı teknolojiden, geliştirdiği ürünlerden, pazarlama faaliyetlerinden oldukça etkilendik ve bu yenilikçi markayı bünyemize katmaya karar verdik. Jaybird’ün ürettiği doğru ürünlerle, müziğin spor yaparken de yanınızda olması ve tüketicileri motive etmesi için çalışıyoruz.” dedi.