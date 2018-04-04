Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

    LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

    BBC Türkçe
    04.04.2018 - 06:17 | Son Güncelleme:

    Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik olan flört uygulaması Grindr'ın kullanıcılarının HIV virüsü taşıyıp taşımadığı ya da en son ne zaman test yaptırdığına dair verileri başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıktı.

    BuzzFeed sitesinin haberine göre dünya çapında günlük 3,6 milyon aktif kullanıcısı olan uygulama, Apptimize ve Localytics adı verilen iki analist şirkete kullanıcılarının profillerinde yer alan bazı verileri gönderdi.

    Grindr'da HIV virüsü taşıyıp taşımadığınızı ya da en son ne zaman test yaptırdığınızı profilinize girebiliyorsunuz.

    Norveç merkezli kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SINTEF'in araştırmasına göre HIV verileri kullanıcıların cep telefonları ve elektronik posta adresleri ile beraber şirketlere gönderildiği için kimliklerinin tespit edilmesi mümkün.

    2009'da kurulan Grindr, sağlıklı ilişkiler kurulmasına ön ayak olmak ve eşcinsel kültürel içeriğine katkı sağlamak gibi iddialarla piyasada yer alıyor.

    Geçen Aralık ayında LGBT topluluğuna ilişkin kültürel meseleleri içeren bir dergi yayınlamaya başlamıştı.

    Ancak BuzzFeed'in bu haberiyle şirketin kullanıcılarının gizliliğine ne kadar önem verdiği sorgulanmaya başladı. Ayrıca LGBT bireyler haberin ardından şirkete büyük tepki gösterdi.

    'LGBT topluluğuna ihanet'

    SINTEF'in araştırması, kullanıcıların konum bilgilerinin de şirketlerin eline geçtiğini gösterdi.

    Los Angeles merkezli Grindr ise bu haberin ardından bir daha kullanıcılarının verilerini başka şirketlerle paylaşmayacağını açıkladı.

    Şirketin teknoloji müdürü Scott Chen, bu bilgilerin uygulamanın geliştirilmesi için diğer şirketlerle paylaşıldığını ve bir daha bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    Chen ayrıca bu verileri profile koymanın halihazırda kamuya açık bir hale gelmelerine yol açtığını savundu.

    Dijital ifade özgürlüğünü savunan Electronic Frontier Foundation (EFF) ise bu cevabın 'hayal kırıklığı' yarattığını söyledi.

    Çeşitli forumlarda ise Grindr'ın kapanması gerektiği çünkü LGBT topluluğuna 'ihanet ettiği' yorumları yapıldı.

    Etiketler: telefon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri