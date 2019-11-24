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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Lenovo ve Schneider Electric'ten akıllı çevreci üretim için iş birliği

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Lenovo ve Schneider Electric'ten akıllı çevreci üretim için iş birliği
Fotoğraf: iStock

Lenovo ve Schneider Electric duyurdukları stratejik ortaklıkla üretim sektörüne yönelik akıllı çevreci üretim çözümleri geliştirecek. Lenovo’nun Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümü ile Schneider Electric’in EcoStruxure çözümünü bir araya getirecek yeni akıllı çevreci çözümleri, verimlilik yönetimine ve üretim kalitesine katkıda bulunacak.

Lenovo ve Schneider Electric duyurdukları stratejik ortaklıkla Çin’in hızla gelişmekte olan üretim sektörüne yönelik olarak iki şirketin güçlü yönlerinden faydalanacak. Buna göre üretimde Lenovo’nun Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT) çözümü ile Schneider Electric’in EcoStruxure çözümü üzerine kurulu yeni akıllı çevreci üretim çözümleri sunulacak. 

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang ve Schneider Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire ortaklıklarını Lenovo’nun her yıl düzenlediği inovasyon zirvesi Lenovo Tech World’de duyurdu.

İki şirketin ortak akılcı çözümleri, verimlilik yönetimine, üretim kalitesine ve diğer endüstriyel uygulamalara hitap edecek. Yeni çözümler, özellikle yapay zeka algoritmalarına ve büyük veriye odaklanacak. 

Stratejik iş ortaklığı ile ilgili açıklama yapan Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yang Yuanqing iş birlikleri hakkında şöyle konuştu: "Bu stratejik iş ortaklığı üretim sektörünün akıllı dönüşümüne ivme kazandıracak ve akıllı çevreci üretimde daha fazla yeniliklere olanak sağlayacak. İlerleyen zamanlarda, farklı sektörlerin dönüşümünü hızlandırmak ve zeka çağını benimsemek için bu doğrultuda daha fazla iş ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz." 

Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire da konuyla ilgili olarak, “Akıllı çevreci üretime doğru bir sonraki adımı atmak daha verimli, daha düşük karbon seviyesinde ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için kritik önem taşıyor. Lenovo ile iş ortaklığımız, üretimin fiziki dünyasında dijital inovasyonların gücünü ortaya koymak için çok iyi bir fırsat. IoT çözümleri ve akıllı çözümlerin artması daha fazla verimlilik ve daha sürdürülebilir bir gezegen için kilit önem taşıyor.” dedi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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