Lenovo ve Schneider Electric'ten akıllı çevreci üretim için iş birliği

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Lenovo ve Schneider Electric duyurdukları stratejik ortaklıkla Çin’in hızla gelişmekte olan üretim sektörüne yönelik olarak iki şirketin güçlü yönlerinden faydalanacak. Buna göre üretimde Lenovo’nun Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT) çözümü ile Schneider Electric’in EcoStruxure çözümü üzerine kurulu yeni akıllı çevreci üretim çözümleri sunulacak.

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang ve Schneider Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire ortaklıklarını Lenovo’nun her yıl düzenlediği inovasyon zirvesi Lenovo Tech World’de duyurdu.

İki şirketin ortak akılcı çözümleri, verimlilik yönetimine, üretim kalitesine ve diğer endüstriyel uygulamalara hitap edecek. Yeni çözümler, özellikle yapay zeka algoritmalarına ve büyük veriye odaklanacak.

Stratejik iş ortaklığı ile ilgili açıklama yapan Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yang Yuanqing iş birlikleri hakkında şöyle konuştu: "Bu stratejik iş ortaklığı üretim sektörünün akıllı dönüşümüne ivme kazandıracak ve akıllı çevreci üretimde daha fazla yeniliklere olanak sağlayacak. İlerleyen zamanlarda, farklı sektörlerin dönüşümünü hızlandırmak ve zeka çağını benimsemek için bu doğrultuda daha fazla iş ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz."

Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire da konuyla ilgili olarak, “Akıllı çevreci üretime doğru bir sonraki adımı atmak daha verimli, daha düşük karbon seviyesinde ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için kritik önem taşıyor. Lenovo ile iş ortaklığımız, üretimin fiziki dünyasında dijital inovasyonların gücünü ortaya koymak için çok iyi bir fırsat. IoT çözümleri ve akıllı çözümlerin artması daha fazla verimlilik ve daha sürdürülebilir bir gezegen için kilit önem taşıyor.” dedi.