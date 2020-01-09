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Teknoloji
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Lenovo Türkiye'de önemli atama

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Lenovo Türkiye'de önemli atama

Teknoloji şirketlerinden Lenovo Pazarlama ve İletişimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı.

Soyak, Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Banu Soyak, iş hayatına RJ Reynolds şirketinde Satış Uzmanı olarak başladı. 1996 yılında Young & Rubicam Reklam Ajansı’na geçen Banu Soyak, müşteri temsilcisi olarak görev yaptı. 1998 yılında Microsoft’a transfer olan Soyak, 17 yıl boyunca Türkiye ve yurtdışı pazarlarında farklı birimlerde üst düzey satış ve pazarlama yöneticiliği görevinde bulundu. Bu süre boyunca Dünya ve Avrupa çapında birçok ödüle layık görüldü.

Soyak, Ocak 2020’den itibaren Lenovo’da Pazarlama ve İletişimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütecek. Pazarlama alanında uluslararası oluşumlarda Türkiye, Güney ve Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında üst düzey pazarlama yöneticisi tecrübesi bulunan Soyak evli ve 2 kız ve 1 erkek çocuğu annesi.

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