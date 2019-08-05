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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili öncesi siber güvenlik uyarısı

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Kurban Bayramı tatili öncesi siber güvenlik uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Uzun tatili fırsat bilenler önemli kişisel bilgilerinin de yer aldığı cihazlarla birlikte seyahate çıkmayı planlıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatile çıkacaklara 8 önemli uyarıda bulunarak “Bayramda kurban siz olmayın!” diyor.

“Kurbanınızı sizin adınıza kesip ihtiyacı olanlara dağıtalım.” şeklinde gelen online mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Akkoyunlu, insanların iyi niyetlerinin özellikle bu zamanlarda maalesef suistimal edildiğini dile getiriyor. “Bu dönemde özellikle bilmediğimiz kurumlar dışında bir yere, online para transferleri yapılmamasını öneriyorum.” ifadelerinde bulunan Akkoyunlu, “Böyle bir yardım yapılacaksa da bildiğimiz kurumların direkt hesaplarının kullanılması tercih edilmeli!” diyor. 

Akkoyunlu, bayram tatiline çıkacaklara 8 önemli uyarıda bulunuyor: 

1. Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın. Seyahate çıkmadan önce kişisel bilgisayarınızı olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Aynı zamanda herhangi bir USB belleği ya da hafıza kartını da kullanmadan önce mutlaka güncel bir virüs tarayıcı ile gözden geçirin. 

2. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. İşletim sisteminiz ve uygulamalarınız dahil bütün yazılımları güncelleyin. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. 

3. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın. Önemli verileri mutlaka bilgisayarınıza bağlantısı olmayan güvenli bir ortamda da yedekleyin. 

4. Lokasyon bilgilerinizi herkesle paylaşmayın. Sosyal medya üzerinden paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Sosyal medya platformlarınızı tanıdık olmayan kişilere tamamen açık durumda bırakmayın. Ayarlar bölümünden “Sadece Arkadaşlar” gibi seçeneklerini seçerek profilinize erişimi kısıtlayın. Paylaşımlarınızı sadece görmesini istediğiniz kişilerin gördüğünden emin olun. Hangi süre ile evde olmayacağınızı, nereye gittiğinizi, ne zaman döneceğinizi yabancılarla paylaşmayın. Sosyal medyada konum paylaşma özelliğini kapatın. 

5. Abartılı tatil kampanyaları, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın. 

6. Bayram tebrik kartlarına ve bayram temalı e-postalara dikkat edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin. 

7. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun. 

8. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. Tek seferde Windows, Mac OS ve Android cihazlarınızı korumak istiyorsanız kapsamlı bir güvenlik çözümünü tercih etmeniz şart.

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