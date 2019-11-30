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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Küçük işletmeler ve girişimciler farklı alan adı uzantıları ile yaratıcı ve verimli olabilir

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Küçük işletmeler ve girişimciler farklı alan adı uzantıları ile yaratıcı ve verimli olabilir

Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin farklı alan adı uzantılarını kullanarak işlerini yaratıcı bir şekilde pazarlayabileceğini belirten GoDaddy, uygun alan adı uzantısı seçimine dair ipuçları paylaştı.

GoDaddy, küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin markaları için farklı alan adı uzantılarını tercih etmelerinin avantajlarını nasıl değerlendirebileceklerine dair bilgi ve ipuçları paylaştı. .com alan adı uzantısının halen en popüler uzantı olduğunu belirten GoDaddy, bu nedenle işletmelerin aklında olan pek çok alan adının başkası tarafından alınmış olabileceğini vurguladı. Bugün kullanımda olan çeşitli alternatif alan adı uzantıları ise işletmelere yaratıcılıklarını alan adlarına yansıtma fırsatını sunuyor. 

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İşletmeler pazarlama ve reklam çalışmalarını yaparken mesajlarını hedef kitlelerine uygun ve anlamlı bir şekilde iletme konusunu akıllarında bulundurmalılar. Ocak 2019 itibariyle internette 1,94 milyar web sitesi var. Bugün kullanıma sunulan çeşitli alan adı uzantısı alternatifleri de küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin ne iş yaptıklarını veya lokasyonlarını direkt olarak göstermelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu uzantılar sayesinde yaratıcılıklarını online varlıklarına yansıtma fırsatı yakalayabilir, online pazarlama faaliyetlerinde rakiplerinden farklılaşabilir ve fark edilir olabilirler.” 

Alan adı nasıl seçilir? 

Alan adı (domain), bir web sitesini görüntülemek için tarayıcıların adres kısmına girilen adrestir. Alan adı uzantısı ise bu adresin nasıl bittiğini ifade ediyor. Örneğin, kullanılabilir olup olmaması ve işletme sahiplerinin planları doğrultusunda bir işletmenin alan adı isletmeadi.com veya isletmeadi.istanbul olabilir. GoDaddy, Domain Name Stat verilerine göre yüzde 42,86 pazar payı ile .com alan adı uzantısının hala en popüler uzantı olduğunu belirterek, bugün kullanımda olan diğer alan adı uzantılarının çeşitliliğinin işletmelerin yaratıcı olmasına ve ne yaptıklarını daha iyi anlatmalarına yardımcı olabileceğini vurguladı. 

GoDaddy, alan adı ve alan adı uzantısı seçiminde işletmelerin göz önünde bulundurması gerekenleri şöyle sıraladı: 

Hedefler: Bir küçük işletme sahibi veya girişimcinin alan adını almadan önce web sitesi ve online varlığı ile hangi hedeflere ulaşmak ve hangi konulara odaklanmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Örneğin, fiziksel mağazasına daha fazla müşteri çekmek isteyen bir işletme lokasyonunu öne çıkarmak isteyebilir. Özgün bir ürün veya hizmet sunan bir işletme ise web sitesinde ürün ve hizmetlerini öne çıkarmayı tercih edebilir.

Hedef kitle: Web sitesi kurulumu ve yönetiminin her alanında hedef kitleye odaklanmak oldukça önemli. İşletme sahiplerinin alan adı uzantısı seçerken hedef kitlelerini, onların aklında neyin rahat kalabileceğini ve onlar için neyin anlamlı olacağını düşünmeleri gerekiyor.

Markalama: İşletme sahiplerinin aynı zamanda markalarını ve markalarının nasıl temsil edileceğini de göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Aralarında seçim yapılabilecek pek çok alan adı uzantısı bulunduğundan, markalarına uygun bir uzantı bulma şansları daha yüksek. Örneğin, bir pizza restoranı için sundukları ürün yüksek ihtimalle markalarının bir parçasıdır. Bu doğrultuda hangi ürünü sunduklarının net ve kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için lezzetkosesi.pizza gibi bir alan adını tercih edebilirler.

Pazarlama: Bir işletmenin ne iş yaptığını net bir şekilde gösteren alan adı uzantıları işletmelerin pazarlama çalışmalarına da katkıda bulunacaktır. İnsanlar, lezzetkosesi.com yerine lezzetkosesi.pizza adresine gittiklerinde işletmenin hangi ürünü sunduğunu anında görebilirler. Bu sayede işletme sahibi pazarlama çalışmalarında farklı mesajlara odaklanarak hedef kitlesine neden onu tercih etmeleri gerektiğini anlatabilir.

GoDaddy aynı zamanda pek çok işletmenin online marka kimliklerini korumak için birden fazla alan adı kaydettirdiğini belirtti. Örneğin, lezzetkosesi.pizza alan adının sahibi başkası almadan önce lezzetkosesipizza.istanbul alan adını da almak isteyebilir. Birden fazla alan adı almayı göz önünde bulundururken söz konusu alan adlarının işletmeye ve işletme hedeflerine uygun olduğundan emin olmak da önem taşıyor. 

Alan adı uzantısı seçenekleri nelerdir? 

GoDaddy, Türkiye’de popüler olan alternatif beş alan adını şu şekilde listeledi:

.istanbul and .ist: Restoranlar, kafeler, butik oteller, sanat galerileri, butikler, tesisatçılar, kuru temizlemeciler, muhasebecilerin de aralarında bulunduğu, İstanbul’daki yerel işletmeler arasında popüler olan alan adı uzantıları.

.design: Grafik tasarımcılar, web geliştiriciler ve web tasarımcılar, iç mimarlar, moda tasarımcıları vb. uygun bir alan adı uzantısı.

.tech: IT uzmanları, web geliştiriciler, yazılım geliştiriciler, UX tasarımcıları gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için anlamlı bir alan adı uzantısı.

.photography: İşletmenin sunduğu hizmeti net bir şekilde gösteren ve fotoğrafçı arayanların işletmeyi kolayca bulabilmesine katkı sağlayabilecek bir alan adı uzantısı.

.online: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletme ve girişimcilere uygun bir alan adı uzantısı. Online kelimesi 24 dilde anlaşılabilir bir kelime ve bu sayede .online alan adı uzantısı globale oynayan işletmeler için de avantajlı olabilir.

Alan adı uzantılarının işletmelere pazarlama faaliyetlerinde yaratıcı olma avantajını sunabileceğini belirten GoDaddy, işletmelerin online yolculuğunun alan adını alıp, ona bir web sitesi bağlamayla başladığını belirtti. GoDaddy Web Siteleri + Pazarlama Araçları gibi araçlar sayesinde işletmeler alan adlarını alarak bir saatten kısa sürede profesyonel görünümlü, mobil uyumlu, tamamen fonksiyonel bir web sitesi kurabilir.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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