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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
11.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

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Kredi kartıyla televizyon alımlarında taksit sınırı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiği, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildirildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, değişiklikle mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde, taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 2019 tarih ve 8198 sayılı kurul kararıyla söz konusu yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."

Ürün veya Hizmet Grubu Mevcut Durum 
Genel taksit sınırı12 ay
Elektronik eşya alımları
(Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)		3 ay
Bilgisayar alımları6 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler6 ay
Taşımacılık ile ilgili harcamalar6 ay
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları9 ay
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Vergi ödemeleri9 ay
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar9 ay
Sağlık ürünü alımları9 ay
Elektrikli eşya
(Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)		12 ay
Eğitimle ilgili harcamalar12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar0
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar0
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar0
Yurt dışında yapılan harcamalar0
Yemek alımı0
Gıda alımı0
Alkollü içecek alımı0
Akaryakıt alımı0
Kozmetik alımı0
Ofis malzemesi alımı0
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları0
Kurumsal kredi kartları
(Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)		9 ay
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