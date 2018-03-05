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    Korelilerin dev robotu savaşa mı hazırlanıyor?

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:

    Korelilerin geliştirdiği ve ilk olarak Amazon'un patronu Jeff Bezos'un bir tanıtım için önceleri kullandığı Method-2 isimli robotun askeri amaçla geliştirildiği iddiası kafaları karıştırdı. Neredeyse 2 ton ağırlığındaki robot tıpkı insan gibi parmaklarını kullanabiliyor.

    Güney Koreli Hankook Mirae Technology’nin geliştirdiği ve ağırlığı 2 tonu bulan Method-2 isimli robot, ilk kez karşımıza Amazon'un patronu ve dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos'un bir tanıtımında ortaya çıkmıştı. O günden bu yana haber alınamayan robotla ilgili ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapımı 100 milyon dolara mâl olan dev robot, 4 metre boyunda ve parmaklarını insan gibi kullanabiliyor. 

    Korelilerin dev robotu savaşa mı hazırlanıyor

    Transformers filminden çıkmış gibi görünen Method-2'yle ilgili açıklama yapan üretici şirket, Method-2'nin bir gün felaket kurtarma veya askeri operasyonlar için kullanılabileceğini söyledi.

    Etiketler: güney kore , teknoloji
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