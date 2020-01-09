Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak

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Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölge, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Gelecek günlerde 700 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı bölgede, tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Bölgenin katma değerli ve ileri teknoloji üretimiyle cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak.

Konya, tarım ve sanayideki potansiyelinin ardından ileri teknolojide de merkez olacak.

İstihdama da katkı sağlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Konya'nın, ASELSAN sayesinde büyük bir yatırım kazandığını söyledi.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımının yıl sonuna doğru tamamlanacağını anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ASELSAN yatırımının içinde bulunduğu alanın Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesiydi. Burada savunma, uzay ve havacılık konusunda hem istihdama ciddi katkı sağlamak hem de cari açığı dengeleyecek yatırımlar arzu ediyoruz. Bu alan belediyemize aitti. 1 milyon 800 bin metrekarelik alanı öncelikle Milli Emlak'a devrettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız projeyi hayata geçirmek için prosedürü tamamladılar ve Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi hayata geçti. Bu, şehirimiz için çok büyük bir atılım. Bölgesel olarak kalkınmaya vesile olacak. Savunma sanayisinin merkezini Konya oluşturacak. ASELSAN gibi yurt içi ve yurt dışından savunma sanayisi firmalarının yatırım yapacağı ve yeni teşviklerin olacağı bir bölge ihdas edilmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Altay, Konya sanayisi için bölgenin yeni fırsatları barındırdığına işaret ederek, "Binlerce insanın çalışacağı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, ekonomiye ciddi katkı sağlayacak ve kentimizi savunma sanayisinin merkezi yapacak. Şehrimiz için tarihi bir gündür, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayisi şirketlerinin buraya gelmesi için tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz." ifadesini kullandı.



