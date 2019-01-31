KoçSistem'in uygulaması Pixage spor salonlarına girdi
KoçSistem’in kendi kaynakları ile geliştirdiği yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, İngiltere'deki 115 spor salonunda kullanılmaya başlandı.
KoçSistem’in 2008 yılında piyasaya sunduğu, yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, 2012 yılında İngiltere Premier Ligindeki 22 Stadyumun ekran yönetimini sağladıktan sonra yeni bir projeyle bir kez daha İngiltere’de kullanılmaya başlandı.
İngiltere’nin reklam şirketlerinden Sports Revolution ile yapılan anlaşma sonucunda, Cambridge, Workshire gibi popüler şehirler başta olmak üzere İngiltere’nin farklı bölgelerinde yer alan 115 spor salonundaki ekranların yönetimi Pixage uygulaması ile sağlanıyor.
Böylece spor salonlarındaki, tüm yayın akışı mekan ve zamana göre gruplanıyor, hedef kitleye doğru zamanda doğru mesajlar iletilebiliyor. Ekranlardaki içerikler, yönetim paneline entegre uygulamalarla (tarih, saat, hava durumu, döviz durumu) zenginleştirilirken, kaliteli yayın ve zengin görsel içeriklerle mesajlar hedef kitleye en etkili şekilde iletiliyor.
Ekranlarda farklı tasarımlarla ders programı, reklam yayını ve özel spor videoları yayınlanıyor. Ayrıca firmaya özel bir geliştirmeyle ekranlardaki görsel içerikler ile müzik yayınının senkron olarak çalışması sağlanıyor. KoçSistem Bulut altyapısının kullanıldığı dijital yayıncılık uygulaması Pixage sayesinde, aynı zamanda, ekranlardaki içerikler her an kolayca güncellenebiliyor, böylece ders programlarındaki değişiklikler anında ekranlara yansıtılabiliyor.
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