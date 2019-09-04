KoçSistem ve KoçDijital, Stevie'den 3 altın 11 ödül aldı
KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından “16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri”nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.
KoçSistem ve yüzde yüz iştiraki KoçDigital, dünyanın prestijli iş ödülleri arasında sayılan “16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri”nde bu yıl 9 farklı kategoride 11 ödüle layık görüldü. KoçSistem’in satış ve pazarlama alanlarında müşteri deneyimini dijitalleştiren mobil uygulaması “Customer First”, kurumsal sosyal ağ uygulaması “KoçHub” ve gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi “KoçDigital Platform 360” ile üç Altın Stevie Ödülü’ne değer görüldü.
KoçDigital “Platform 360 Büyük Veri ve Madencilik Sektöründeki IoT Analitik Çözümleri” ve KoçSistem “İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü” ile ise iki Gümüş Stevie Ödülü’nün de sahibi oldu.
Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen KoçDigital lansman etkinliği, KoçSistem’in dijital yayıncılık platformu Pixage ve KoçSistem “İnsan Kaynakları Teknoloji Çözümleri” de Bronz Stevie ile onurlandırıldı.
Bu yıl Stevie’den Altın Ödül ile dönen Customer First, satış ve pazarlama deneyimini zenginleştiren mobil bir uygulama olarak oyunlaştırma (gamification) yapısı ve zengin içerikleriyle satış ve pazarlama ekiplerinin hem eğitim hem satış aşamasında zamanı daha verimli ve etkin kullanmasını sağlıyor.
KoçHub kurum içinde çalışanlar ve takımlara; web ve mobil ortamlardan sosyal paylaşım yapma, işlerini takip etme ve birlikte çalışma olanağı sunan esnek bir paylaşım platformu olarak öne çıkıyor.
Stevie Altın ve Bronz ödüllerle onurlandırılan Platform 360, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanabilen Türkiye’nin ilk kurumsal nesnelerin interneti yönetim sistemi olma özelliğine sahip.
KoçSistem’in dijital yayıncılık çözümü Pixage ise Fenerbahçe stadı ve gümrüksüz satış yapılan mağazalardaki (duty free) örnek çözümleriyle Stevie Bronz Ödülü’ne konu oldu.
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