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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

KoçSistem ve KoçDijital, Stevie'den 3 altın 11 ödül aldı

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KoçSistem ve KoçDijital, Stevie'den 3 altın 11 ödül aldı

KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından “16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri”nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

KoçSistem ve yüzde yüz iştiraki KoçDigital, dünyanın prestijli iş ödülleri arasında sayılan “16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri”nde bu yıl 9 farklı kategoride 11 ödüle layık görüldü. KoçSistem’in satış ve pazarlama alanlarında müşteri deneyimini dijitalleştiren mobil uygulaması “Customer First”, kurumsal sosyal ağ uygulaması “KoçHub” ve gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi “KoçDigital Platform 360” ile üç Altın Stevie Ödülü’ne değer görüldü.

KoçDigital “Platform 360 Büyük Veri ve Madencilik Sektöründeki IoT Analitik Çözümleri” ve KoçSistem “İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü” ile ise iki Gümüş Stevie Ödülü’nün de sahibi oldu.

Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen KoçDigital lansman etkinliği, KoçSistem’in dijital yayıncılık platformu Pixage ve KoçSistem “İnsan Kaynakları Teknoloji Çözümleri” de Bronz Stevie ile onurlandırıldı.

Bu yıl Stevie’den Altın Ödül ile dönen Customer First, satış ve pazarlama deneyimini zenginleştiren mobil bir uygulama olarak oyunlaştırma (gamification) yapısı ve zengin içerikleriyle satış ve pazarlama ekiplerinin hem eğitim hem satış aşamasında zamanı daha verimli ve etkin kullanmasını sağlıyor.

KoçHub kurum içinde çalışanlar ve takımlara; web ve mobil ortamlardan sosyal paylaşım yapma, işlerini takip etme ve birlikte çalışma olanağı sunan esnek bir paylaşım platformu olarak öne çıkıyor.

Stevie Altın ve Bronz ödüllerle onurlandırılan Platform 360, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanabilen Türkiye’nin ilk kurumsal nesnelerin interneti yönetim sistemi olma özelliğine sahip. 

KoçSistem’in dijital yayıncılık çözümü Pixage ise Fenerbahçe stadı ve gümrüksüz satış yapılan mağazalardaki (duty free) örnek çözümleriyle Stevie Bronz Ödülü’ne konu oldu.

 

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