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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.01.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Kişiye özel müzik ile "çınlama terapisi"

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Kişiye özel müzik ile "çınlama terapisi"

İstanbul'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bölgesinde bir Ar-Ge şirketi, kulakta çınlama terapisinde kullanılan yazılım hazırladı.

Şirket bünyesinde yer alan doktor, mühendis ve akademisyenlerle geliştirilen bilgisayar yazılımı, kulak burun boğaz hekimi ve odyoloji uzmanı hekimin muayenesinde tespit ettiği çınlama frekansına uygun gürültü oluşturuyor.

Hastanın isteğine göre seçilen müzik dosyasına entegre edilen özel ses sinyallerinin, çınlama sorununda olumlu netice verdiği belirtiliyor.

Firmanın genel müdürü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri yazılımın kulak çınlaması tedavisinde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

"Müzikal terapi" adı verilen tedavi yönteminin Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi çerçevesinde de destek aldığını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Bu projenin en önemli özelliği, kişiye özel ses oluşturuyor. Kişinin istediği müziğin içine bunu gömüyoruz ve günün belli saatlerinde dinliyor. Ne kadar uzun süre dinlerse başarı oranı o kadar artıyor. Öncelikle hastanın kulak çınlama frekansını ölçüyoruz. KBB uzmanı veya odyoloji uzmanı hastanın işitme profilini çıkartıyor. Çınlama frekansı ölçülüyor. Geliştirdiğimiz yazılımla çınlama frekansına uygun olarak gürültü oluşturuyoruz. Bunu da bir müzik dosyasının içine gömüyoruz. Yani hastanın tercih ettiği bir şarkıyla bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Günün belli dönemlerinde dinleyerek hastanın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz."

"İstanbul ve Ankara'da hastanelerde testleri yapılıyor"

Kurt, projenin Avrupa Birliği'nde de dikkati çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK başarı ödülü kazanmış bir proje. Dünya genelinde ciddi bir ciro beklentimiz de var çünkü Avrupa Birliği'ndeki uzmanlarla bu konu görüşüldü. Etkin başarı oranı rakiplerine göre çok daha iyi. Etik kurul raporları alındı. Üç merkezde de bu sistem test ediliyor. İstanbul ve Ankara'da hastanelerde testleri yapılıyor. Avrupa Birliği, projemizi kabul etti. Finansal destek sağlıyor. Bu yeni bir yöntem, yakında piyasaya çıkacak. Dünya genelinde uygulanabilecek bir proje. Çınlama toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık ayrıca sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 24 hasta üzerinde denedik ve çok güzel başarı elde ettik. İnşallah bu konuyu daha da iyi konumlara taşıyacağız. Şu an itibarıyla bu sistem beklediğimizin üzerinde sonuçlar veriyor."

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