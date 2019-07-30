Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları
Android ve iOS platformunda bazı oyun ve uygulamalar normalde ücretli satılmasına karşın kendi belirledikleri bir tarih aralığında ücretsiz olarak dağıtılabiliyor. İşte bu haftanın bedava olan kullanışlı Android oyun ve uygulamaları...
Chess Art for Kids
Zevkli bir satranç oyunu. Ücretli satılan sürümde reklam oynamadığından kullanıcıların sinirini bozacak bir durum yaşanmıyor. Ücretsiz olarak kısa süreliğine kullanıcılara dağıtılan oyun, pek çok oyuna moduna da sahip.
Reclamation
Reclamation, metin bazlı bir bulmaca oyunu. Oyunda oyuncular, terk edilmiş bir malikanede kaybolan bir şeyi aramak zorundalar. Ancak oyunu oynayabilmeniz için belirli bir düzeyde İngilizce bilmeniz gerektiğini de belirtelim.
Age of Civilizations Afrika
Eğer bilgisayardan Hearts of Iron veya Europa Universalis gibi strateji oyunlarına aşina iseniz, muhtemelen Age of Civilizations Afrika’yı da oynarken zorluk çekmezsiniz. Oyunda bir devlet seçip diğer devletleri feth ederek egemenlik kurmaya çalışıyorsunuz.
Guitar Fretter
Guitar Fretter, gitarınızdaki perdelerin hangilerinde hangi notanın olduğunu öğrenmenizi sağlayan bir uygulama. Eğer bir gitaristseniz ve akorları hatırlamakta zorlanıyorsanız, bu uygulama tam size göre.
True Skate
True Skate, Android’in en köklü oyunlarından biri; zira oyun 2012 yılından beri Google Play mağazasında yer alıyor. Oyunda kaykayınızı parmağınızla ilerletebilir, zıplatabilir ve şık hareketler yapabilirsiniz.
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