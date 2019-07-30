Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKısa süre için bedava olan Android uygulamaları
GeriTeknoloji Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.07.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

Android ve iOS platformunda bazı oyun ve uygulamalar normalde ücretli satılmasına karşın kendi belirledikleri bir tarih aralığında ücretsiz olarak dağıtılabiliyor. İşte bu haftanın bedava olan kullanışlı Android oyun ve uygulamaları...

Chess Art for Kids

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

Zevkli bir satranç oyunu. Ücretli satılan sürümde reklam oynamadığından kullanıcıların sinirini bozacak bir durum yaşanmıyor. Ücretsiz olarak kısa süreliğine kullanıcılara dağıtılan oyun, pek çok oyuna moduna da sahip. 

Reclamation

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

Reclamation, metin bazlı bir bulmaca oyunu. Oyunda oyuncular, terk edilmiş bir malikanede kaybolan bir şeyi aramak zorundalar. Ancak oyunu oynayabilmeniz için belirli bir düzeyde İngilizce bilmeniz gerektiğini de belirtelim.

Age of Civilizations Afrika

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları


Eğer bilgisayardan Hearts of Iron veya Europa Universalis gibi strateji oyunlarına aşina iseniz, muhtemelen Age of Civilizations Afrika’yı da oynarken zorluk çekmezsiniz. Oyunda bir devlet seçip diğer devletleri feth ederek egemenlik kurmaya çalışıyorsunuz.

Guitar Fretter

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

Guitar Fretter, gitarınızdaki perdelerin hangilerinde hangi notanın olduğunu öğrenmenizi sağlayan bir uygulama. Eğer bir gitaristseniz ve akorları hatırlamakta zorlanıyorsanız, bu uygulama tam size göre. 

True Skate

Kısa süre için bedava olan Android uygulamaları

True Skate, Android’in en köklü oyunlarından biri; zira oyun 2012 yılından beri Google Play mağazasında yer alıyor. Oyunda kaykayınızı parmağınızla ilerletebilir, zıplatabilir ve şık hareketler yapabilirsiniz.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?