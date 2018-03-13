Kingston'dan Canvas serisi yeni flaş kartlar

Standart ve yaratıcı kullanıcılar, Canvas hafıza kartları ile mevcut en iyi depolama ortamını seçebilirler. Kartlar, kullanımda gerekli olan güvenilirliği, esnekliği ve performansı sağlamak için tasarlandı. Hayal güçleri onları nereye götürürse götürsün kullanıcılar, dayanıklılığı test edilen Canvas kartları diledikleri her yerde yanlarında güvenle taşıyabilecekler.

Canvas kart serisi içerisinde:

Canvas Select:

Güvenilir olması için tasarlanmış olup, doğrult-çek fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar, HD film veya yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmeyi ideal hale getirir.

80MB/s okumaya varan Class 10 UHS-I hızları.

SD için 128GB ve microSD için 256GB’a varan kapasite.

Canvas Go:

Hareket halinde çekim yapanlar için, 1080P'de, hatta 4K’da DSLR, drone veya aksiyon kamerasında bile hayatın içindeki maceraları filme almak için ideal.

90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları.

SD için 512GB ve microSD için 128GB’a varan kapasite.



Canvas React:

4K video çekimi veya DSLR, aynasız kamera veya akıllı telefon üzerinde çarpıcı seri fotoğraflar çekerken, hızlı olacak şekilde tasarlandı.

100MB/s okuma, 80MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-I U3 hızları.

SD için 256GB ve microSD için 128GB’a varan kapasite.