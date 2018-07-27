Kanlı Ay tutulması başlıyor, izlerken aman dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.07.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Kanlı Ay tutulması başlıyor, izlerken aman dikkat!

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Kanlı Ay tutulması başlıyor, izlerken aman dikkat!

Bugün yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi bekleniyor. Ay tutulması Kuzey Amerika hariç 6 kıtadan rahatlıkla izlenebilecek. Kanlı Ay tutulması başladığında herkes telefonuna veya fotoğraf makinesine sarılacak. İşte Kanlı Ay'ı en iyi şekilde fotoğraflamanın yolu...

Tutulmuş Ay, sıradan Dolunay'a kıyasla çok daha küçük görünecek. Ay Dünya'nın neredeyse yuvarlak yörüngesinde dönse bile Dünya'ya en en yakın olduğu nokta (yerberi) ile en uzak olduğu nokta (yeröte) arasında oldukça mesafe var. 400 yıldan bu yana biliyoruz ki yörüngesinin en uzak noktasında objeler en yavaş dönüşlerini yapıyor. Maksimum tam tutulma için Ay'ın tüm yüzeyinin sıradışı biçimde kızıl olması gerekiyor. Tam Ay tutulması için Ay'ın Dünya'nın gölgesine bütünüyle girmesi gerekli. Ve uzun bir tutulma için Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı çizgiye gelmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinin ortasından geçmesi lazım.

27 Temmuz'daki tutulma bu yüzyılda diğer tutulmalardan çok daha fazla bu kriteri karşılıyor. TSİ 23:21:44'te (GMT 20:21:44) gerçekleşen maksimum tutulmanın en tepesinde Ay kusursuz, eşit oranda kızıl olacak. Tutulmanın diğer anlarında ise Dünya'nın gölgesinin kıyısına yakın bölgeler daha beyaz görünecek. Bu hayatınızda görebileceğiniz en doğal kızıl Ay olacak.

Tutulmuş Dolunay'ın ışığı o kadar sönük olacak ki, Mars bile daha parlak görünecek. Normalde geceleri gökyüzündeki en parlak cisim, hilal şeklinde bile olsa Ay'dır. Dünya'ya en yakın cisim olduğu için Güneş ışınlarını geri yansıtıyor. Tutulma sırasında özellikle de tepe tutulma noktasında yeni Ay'dan bile daha sönük olacak. 27 Temmuz gecesi Ay gökyüzünde Mars'a çok yakın görünecek. Bir seferliğine Mars ve Ay gökün aynı cephesinde görünür olacak ve Mars daha parlak olacak. Jüpiter ve Venüz gezegenleri de tutulmuş Ay'dan daha parlak görünecek. Bu görebileceğiniz en sönük Ay olacak.

Ay tutulması sırasında Güneş Dünya'dan bakıldığında daha küçük görülecek. Dünya'nın yıl boyunca Güneş'e olan mesafesi günberi (en yakın) ile günöte (en uzak) arasında yüzde 3'lük bir değişim gösteriyor. 3 Ocak 2018'de günberi, 6 Temmuz'da da günöte yaşandı. 27 Temmuz'da günöteye yakın olduğumuz için Güneş normalden daha küşük görünecek.

Dürbün ya da teleskoplar Ay'ı herhangi bir filtre olmadan görebilirsiniz. Normalde Ay'a sadece dürbün ya da teleskopla bakmak Ay'ın çok parlak olmasından ötürü gözler için pek iyi değil. Ancak tutulma sırasında Ay'ı bu aletlerle izlemek özel bir şölen olacak.

Kanlı Ay tutulması başlıyor, izlerken aman dikkat


KANLI AY EN İYİ NASIL FOTOĞRAFLANIR

Hayatınızın ya da koleksiyonunuzun en iyi karesini çekmek için mobil uygulamaların nimetlerinden faydalanmak gerekiyor. Photographer’s Ephemeris uygulaması ayın doğma ve batma zamanları, rotası ve fazları için faydalı bilgiler verirken; Photopills uygulaması ise ayın gökyüzündeki pozisyonuna dair tüm detayları sunarak, ayın en iyi ve en parlak pozunun yakalanmasına yardımcı oluyor.   

Doğru lens kullanımı ile ayı kadraja sığdırın

O akşam kişileri en çok zorlayacak konuların başında ayı kadraja olabildiğince büyük sığdırabilmek geliyor. Ayın yüzeyindeki asteroidlerin açtığı her kraterin görülmesi için lens kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten David Noton: “Yaklaşık 600 mm netleme mesafeli bir full frame DSLR makineye uzun bir telefoto lensi takarak, kompozisyonu uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu sağlamak için tutulmanın olduğu gün EF 200-400mm f/4L IS USM Ext.1.4 x lensten ve Canon EOS 5D Mark IV’ten yararlanın” diyor. 

Tripod kullanın, en ufak detayı yakalayın 

Ay gökyüzünde sanıldığından çok daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle en kusursuz anı yakalamak için bir yandan zamanla da yarışılıyor. Kullanılacak uzun lens de hesaba katılırsa sağlam bir tripod çekim ile en ufak detayı bile yakalamak kolaylaşabiliyor. 

Düşük ışıklarda yüksek performans sunan makineler tercih edin

Ayın tüm fotoğrafı kapladığı çekimlerin yalnızca astronomik değeri bulunuyor. Ancak bir manzara fotoğrafı çekmek isteniyorsa ay bir ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Az ışığa sahip olması nedeniyle fotoğraf çekmenin zor olduğunu dile getiren David Noton: “Bunu önlemek için düşük ışıklarda yüksek performans sunan fotoğraf makineleri tercih etmek gerekiyor. Gece fotoğrafçılığında da harika sonuçlar veren fotoğraf makinelerinden yararlanabilirsiniz” diyor.

 

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