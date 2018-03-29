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    Kanada'da 13 bin yıllık insan ayak izleri bulundu

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Kanada'nın batısındaki Calvert Adası'nda insanlara ait 13 bin yılık ayak izleri bulundu.

    "PLOS-ONE" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre,  araştırmacılar, British Columbia eyaletine bağlı Calvert Adası'nın sahilinde 29 insan ayak izi keşfetti.

    Buz devrinde deniz seviyesinin 180-270 santimetre daha düşük olduğu Calvert Adası'nda bitki fosilleri ve tortuları arayan bilim insanları, 11 bin 700 yıl önce biten son buz devrine ait 3 farklı boyutta ayak izleri buldu.

    Kanadada 13 bin yıllık insan ayak izleri bulundu

    İki yetişkin kadına ve bir çocuğa ait olduğu tespit edilen izler, Kuzey Amerika'da bulunan, insana ait en eski ayak izleri oldu.

    Keşfin, bölgede bu zamana ait kısıtlı arkeolojik bulguları zenginleştirerek Kuzey Amerika'daki insan varlığına dair çalışmalara ışık tutması bekleniyor.

    Etiketler: kanada
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