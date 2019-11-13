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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
13.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

İthal mikrobiyal gübrelerin testleri Van'da yapılıyor

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İthal mikrobiyal gübrelerin testleri Van'da yapılıyor

Dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye getirilmek istenen mikrobiyal gübre numuneleri, Van YYÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında incelenerek ithalata uygun olup olmadıkları Türk Standartları Enstitüsüne iletiliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), ithal edilmesi planlanan mikrobiyal gübrelerdeki mikroorganizmaların canlılığını ve firmaların beyan ettiği verilerin uygunluğunu teyit etmek için alınan numuneleri, fakültenin Bitki Koruma Bölümüne gönderdiğini söyledi. 

Alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli analizlerden geçirilen gübrenin içinde mikroorganizmanın olup olmadığına bakıldığını belirten Demir, inceleme sonunda hazırlanarak TSE'ye gönderilen rapor doğrultusunda gübrenin ithaliyle ilgili kararın verildiğini anlattı.

Toprağa zarar vermeyen, kimyasal gübrelerden daha faydalı olan mikrobiyal gübrenin, toprağın besin değerini çoğaltarak bitkilerin büyümesini artırdığı bilgisini veren Demir, bitkilerin tam beslenmesini sağlayarak konvansiyonel tarımda kullanılan kimyasal gübreyle mikroorganizmaların yok olmakla karşı karşıya kalmasını da engellediğini ifade etti.

İthal mikrobiyal gübrelerin testleri Vanda yapılıyor

"Kendi ürünümüz olan bir mikrobiyal gübremiz yok"

Son yıllarda yaşanan kirliliğin insanları farklı yöntemleri kullanmaya ittiğini aktaran Demir, şunları söyledi:

"Mikrobiyal gübrelerin içerisindeki mikro organizmalar, aslında toprağın kendi yapısındaki ev sahipleridir. Bu sebeple kimyasal gübre ve ilacın yoğun olarak kullanıldığı konvansiyonel tarım arazilerinde, mikro organizmalar doğal olarak azalıyor. Son yıllarda mikrobiyal gübre kullanımına yönelik yurt dışında yoğun bir eğilim var. Maalesef ülkemizde ürettiğimiz bir mikrobiyal gübremiz yok. Daha çok yurt dışından ithal ediliyoruz. Bu ürünler Türkiye'ye geldiği zaman hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de TSE tarafından bir dizi analiz ve sertifikasyon sürecinden geçiyor. TSE, mikrobiyal gübre içerisindeki mikroorganizmanın canlılığı ve firmanın beyan ettiklerini teyit etmek için numuneleri, bize gönderiyor. Mikrobiyal gübre içindeki mikroorganizmaların canlılık testleri Türkiye'de sadece üniversitemizdeki laboratuvarlarda ve uzman hocalarımız tarafından yapılıyor."

"Bizim onay vermediğimiz gübreler ithal edilmiyor"

İnceleme sonucunda, firma beyan ettiği kriterlere uyan gübre numunelerini onaylayarak TSE'ye gönderdiklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

TSE, diğer analizlerle birlikte 'olur' raporu aldığı mikrobiyal gübrelerin yurt dışından ithaline izin veriyor. Mikrobiyal gübre başta Hindistan olmak üzere ABD, Japonya, Almanya ve Hollanda'dan ithal ediliyor. Birkaç ay önce ABD'de, bir Japon firmasından ithal edilmek istenen gübre, TSE tarafından laboratuvarımıza gönderildi. Yaptığımız analizlerde gönderilen üründe firmanın beyan ettiği mikro organizmayı bulamadık ve dolaysıyla olumsuz rapor verip TSE'ye geri gönderdik. Bununla ilgili 2 ay önce firmanın Türkiye temsilcisi ve firmanın ABD'deki temsilcisiyle bir video konferansı gerçekleştirdik. Onlara durumu izah ettim. Onlar da haklı olarak gönderdikleri numunede bir sıkıntı olabileceğini ifade ettiler. Onaylamadığımız gübreler tarım arazisinde kullanılmıyor. 'Bu ürünün içerisinde mikroorganizma yok' dediğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı ile TSE o gübrenin ithaline izin vermiyor. Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazla ve biz burada çok titiz çalışıyoruz. Analizleri birkaç kez yineleyip o doğrultuda rapor hazırlıyoruz."

Demir, mikrobiyal gübrenin Türkiye'de yoğun olarak tarımsal üretim kapsamında Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullandığını kaydetti. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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