İthal mikrobiyal gübrelerin testleri Van'da yapılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), ithal edilmesi planlanan mikrobiyal gübrelerdeki mikroorganizmaların canlılığını ve firmaların beyan ettiği verilerin uygunluğunu teyit etmek için alınan numuneleri, fakültenin Bitki Koruma Bölümüne gönderdiğini söyledi.

Alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli analizlerden geçirilen gübrenin içinde mikroorganizmanın olup olmadığına bakıldığını belirten Demir, inceleme sonunda hazırlanarak TSE'ye gönderilen rapor doğrultusunda gübrenin ithaliyle ilgili kararın verildiğini anlattı.

Toprağa zarar vermeyen, kimyasal gübrelerden daha faydalı olan mikrobiyal gübrenin, toprağın besin değerini çoğaltarak bitkilerin büyümesini artırdığı bilgisini veren Demir, bitkilerin tam beslenmesini sağlayarak konvansiyonel tarımda kullanılan kimyasal gübreyle mikroorganizmaların yok olmakla karşı karşıya kalmasını da engellediğini ifade etti.





"Kendi ürünümüz olan bir mikrobiyal gübremiz yok"

Son yıllarda yaşanan kirliliğin insanları farklı yöntemleri kullanmaya ittiğini aktaran Demir, şunları söyledi:

"Mikrobiyal gübrelerin içerisindeki mikro organizmalar, aslında toprağın kendi yapısındaki ev sahipleridir. Bu sebeple kimyasal gübre ve ilacın yoğun olarak kullanıldığı konvansiyonel tarım arazilerinde, mikro organizmalar doğal olarak azalıyor. Son yıllarda mikrobiyal gübre kullanımına yönelik yurt dışında yoğun bir eğilim var. Maalesef ülkemizde ürettiğimiz bir mikrobiyal gübremiz yok. Daha çok yurt dışından ithal ediliyoruz. Bu ürünler Türkiye'ye geldiği zaman hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de TSE tarafından bir dizi analiz ve sertifikasyon sürecinden geçiyor. TSE, mikrobiyal gübre içerisindeki mikroorganizmanın canlılığı ve firmanın beyan ettiklerini teyit etmek için numuneleri, bize gönderiyor. Mikrobiyal gübre içindeki mikroorganizmaların canlılık testleri Türkiye'de sadece üniversitemizdeki laboratuvarlarda ve uzman hocalarımız tarafından yapılıyor."

"Bizim onay vermediğimiz gübreler ithal edilmiyor"

İnceleme sonucunda, firma beyan ettiği kriterlere uyan gübre numunelerini onaylayarak TSE'ye gönderdiklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

TSE, diğer analizlerle birlikte 'olur' raporu aldığı mikrobiyal gübrelerin yurt dışından ithaline izin veriyor. Mikrobiyal gübre başta Hindistan olmak üzere ABD, Japonya, Almanya ve Hollanda'dan ithal ediliyor. Birkaç ay önce ABD'de, bir Japon firmasından ithal edilmek istenen gübre, TSE tarafından laboratuvarımıza gönderildi. Yaptığımız analizlerde gönderilen üründe firmanın beyan ettiği mikro organizmayı bulamadık ve dolaysıyla olumsuz rapor verip TSE'ye geri gönderdik. Bununla ilgili 2 ay önce firmanın Türkiye temsilcisi ve firmanın ABD'deki temsilcisiyle bir video konferansı gerçekleştirdik. Onlara durumu izah ettim. Onlar da haklı olarak gönderdikleri numunede bir sıkıntı olabileceğini ifade ettiler. Onaylamadığımız gübreler tarım arazisinde kullanılmıyor. 'Bu ürünün içerisinde mikroorganizma yok' dediğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı ile TSE o gübrenin ithaline izin vermiyor. Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazla ve biz burada çok titiz çalışıyoruz. Analizleri birkaç kez yineleyip o doğrultuda rapor hazırlıyoruz."

Demir, mikrobiyal gübrenin Türkiye'de yoğun olarak tarımsal üretim kapsamında Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullandığını kaydetti.



