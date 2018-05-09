IT sektöründe “Yönetilebilir Pazarlama Hizmetleri” dönemi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.05.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

IT sektöründe “Yönetilebilir Pazarlama Hizmetleri” dönemi

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IT sektöründe “Yönetilebilir Pazarlama Hizmetleri” dönemi

Dijital dönüşümle beraber yeni yeni bu algı pazarda oluşmaya başlarken, Türkiye'deki IT firmalarının da pazarlama hizmetine ihtiyacı artış gösteriyor. BLACKLION İletişim Sanatları, bu amaçla IT sektörüne özgü "Marketing as a Service" iş modelini tasarladı.

Tüm pazarlama departmanının dış kaynak hizmet olarak BLACKLION'dan alındığı bu modelde firmalar, kendi içlerinde bir pazarlama müdürüne ya da departmanına ihtiyaç duymuyorlar.  

Global ve yerel olarak 40'a yakın teknoloji şirketiyle doğrudan çalışmalar yürüten BLACKLION, hizmet almak isteyen şirketi derinlemesine analiz ederek, firmaya özgü pazarlama planları oluşturarak işe başlıyor. Ardından bütçe çalışmaları yapılıyor ve pazarlama planları bu bütçeler çerçevesinde hayata geçiriliyor. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel ölçekte sosyal medya kullanımının büyük şirketlerce benimsendiğine dikkat çeken BLACKLION İletişim Sanatları Ajans Başkanı Mert Kirişçioğlu, sosyal medyanın avantajlarının Türkiye'deki sistem entegratörleri ya da distribütörlerce henüz fark edilmediğini kaydediyor ve ekliyor: "Entegratörlerin proje bazlı ve yoğun çalışmaları olduğu için sosyal medyayı çok etkin kullanamıyorlar. Halbuki sosyal medya günümüzdeki en iyi pazarlama araçların başında geliyor. Bilinirliklerini ve hizmetlerini minimum yatırımlarla, büyük kitlelere tanıtma imkanları olduğu halde çoğu IT firması sosyal medya yatırımlarını ikinci plana atıyor."

Büyük ölçekli IT şirketlerinin pazarlama yatırımları konusunda daha aktif davrandığını vurgulayan Kirişçioğlu, yeni kurulan firmaların da pazarlama konusunu ilk günden plana alması gerektiğini hatırlatıyor. "Bizim yeni kurulan IT firmaları için de özel paket çözümlerimiz bulunuyor," diyen Kirişçioğlu şöyle devam ediyor: "Yönetilebilir Pazarlama modelimiz ile küçük ve büyük ölçekteki teknoloji firmalarının pazarlamasını A’dan Z’ye yönetiyoruz. IT sektöründeki yöneticilerin takvimlerine baktığınızda takvimlerinde haftanın bir ya da iki günü mutlaka bir etkinlik daveti vardır. Bu durumda yönetici işine mi vakit ayıracak, yoksa etkinliğe mi? Burada en doğru seçim, etkinlik ihtiyaçlarının uzman bir ajans desteğiyle çözülmesidir. Atılacak doğru adımlar, rakiplerden ayrılarak fark yaratmayı sağlayacaktır." 

Rekabetin yüksek olduğu IT sektöründe, bir şirketin temsil ettiği ürünü iyi pazarlayamaması, firma için büyük kayıplar oluşturuyor. BLACKLION, firmaların, kendi ürün ve çözümlerini hedef kitleye en etkili biçimde tanıtmasını ve anlatmasını sağlıyor. Özel konseptlere sahip kreatif etkinliklerle zenginleştirilen iletişim faaliyetleri, markanın mesajlarının müşteriye doğru ulaşmasına imkân tanıyor.

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