IT sektöründe “Yönetilebilir Pazarlama Hizmetleri” dönemi

Tüm pazarlama departmanının dış kaynak hizmet olarak BLACKLION'dan alındığı bu modelde firmalar, kendi içlerinde bir pazarlama müdürüne ya da departmanına ihtiyaç duymuyorlar.

Global ve yerel olarak 40'a yakın teknoloji şirketiyle doğrudan çalışmalar yürüten BLACKLION, hizmet almak isteyen şirketi derinlemesine analiz ederek, firmaya özgü pazarlama planları oluşturarak işe başlıyor. Ardından bütçe çalışmaları yapılıyor ve pazarlama planları bu bütçeler çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel ölçekte sosyal medya kullanımının büyük şirketlerce benimsendiğine dikkat çeken BLACKLION İletişim Sanatları Ajans Başkanı Mert Kirişçioğlu, sosyal medyanın avantajlarının Türkiye'deki sistem entegratörleri ya da distribütörlerce henüz fark edilmediğini kaydediyor ve ekliyor: "Entegratörlerin proje bazlı ve yoğun çalışmaları olduğu için sosyal medyayı çok etkin kullanamıyorlar. Halbuki sosyal medya günümüzdeki en iyi pazarlama araçların başında geliyor. Bilinirliklerini ve hizmetlerini minimum yatırımlarla, büyük kitlelere tanıtma imkanları olduğu halde çoğu IT firması sosyal medya yatırımlarını ikinci plana atıyor."

Büyük ölçekli IT şirketlerinin pazarlama yatırımları konusunda daha aktif davrandığını vurgulayan Kirişçioğlu, yeni kurulan firmaların da pazarlama konusunu ilk günden plana alması gerektiğini hatırlatıyor. "Bizim yeni kurulan IT firmaları için de özel paket çözümlerimiz bulunuyor," diyen Kirişçioğlu şöyle devam ediyor: "Yönetilebilir Pazarlama modelimiz ile küçük ve büyük ölçekteki teknoloji firmalarının pazarlamasını A’dan Z’ye yönetiyoruz. IT sektöründeki yöneticilerin takvimlerine baktığınızda takvimlerinde haftanın bir ya da iki günü mutlaka bir etkinlik daveti vardır. Bu durumda yönetici işine mi vakit ayıracak, yoksa etkinliğe mi? Burada en doğru seçim, etkinlik ihtiyaçlarının uzman bir ajans desteğiyle çözülmesidir. Atılacak doğru adımlar, rakiplerden ayrılarak fark yaratmayı sağlayacaktır."



Rekabetin yüksek olduğu IT sektöründe, bir şirketin temsil ettiği ürünü iyi pazarlayamaması, firma için büyük kayıplar oluşturuyor. BLACKLION, firmaların, kendi ürün ve çözümlerini hedef kitleye en etkili biçimde tanıtmasını ve anlatmasını sağlıyor. Özel konseptlere sahip kreatif etkinliklerle zenginleştirilen iletişim faaliyetleri, markanın mesajlarının müşteriye doğru ulaşmasına imkân tanıyor.