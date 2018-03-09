İşte yılların efsane bilgisayarı: ZX81

ZX80'in halefi ZX81, tam 37 yıl önce bu hafta piyasaya sürülmüş, bütün bir nesile bilgisayar tutkusunu aşılamış, bu sırada evlerde televizyonu işgal etme konusunda çeşitli çekişmelere neden olmuştu.

ZX81, ZX 80 üzerinde birkaç küçük ancak hoş karşılanan geliştirmeyle geliyordu. Tuşa bastığınızda ekranın kararmaması gibi. 3,25MHz işlemci ve 1KB RAM ile gelen ZX81, cadde üzerindeki satıcılardan alabileceğiniz, kitleler için satışa sunulan ilk ev bilgisayarlarından biriydi.

O dönemde okuldan eve heyecanla dönen çocuklar, klavye tuşlarında komutları arayıp şu satırları ekrana döküyorlardı:

10 PRINT "MERHABA"

20 PRINT "MUTHIS PROGAMIMA HOSGELDINIZ"

30 GO TO 10

Elbette daha karmaşık programlar üretmek de mümkündü, ancak Türkçe karakterleri kullanabilmek için sıkı bir iş çıkarmanız gerekiyordu. ZX81, birçok kullanıcı için programlama dünyasına ilk adımı atmaya yardımcı olmuştu. Dergiler, sayfalarca kodlar yayınlıyor ve biz kullanıcılar, bunları dakikalar, belki saatlerimizi harcayarak bilgisayarda yazıyorduk. Yaptığımız küçük bir yazım hatası ise uğraşlı bir bug avcılığının başlaması demekti.

ZX81'in klavyesi, bugünkü Visual Studio gibi IDE'lerde bulunan IntelliSense'in ilkel sürümü diyebileceğimiz bir özelliğe sahipti. "Komutları" yazmak yerine komutun bulunduğu tuşa basmanız gerekiyordu. Bu sayede hızlı bir kullanıcı, cihazın küçük belleğini çabucak doldurabilirdi.

ZX81'in pikselden ziyade kutucuklardan oluşan oyunları oldukça kısıtlıydı. Yine de kasetten oyun yüklemenin keyfi, internetten oyun indirmeye göre özeldi.

ZX81 için zaman içinde "gerçek" klavyeler, oyun kolları, yazıcılar ve hatta ses kartı bile üretildi. Bilgisayarın üretimi 1984'te durdurulduğunda 1.500.000 birim satış yapılmıştı. Sinclair'in tutumlu ve yenilikçi tasarımını sergileyen ZX81 sayesinde bilgisayarlar, iş yerlerinden evlere sıçramıştı.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: COMMODORE 64 - ÇEYREK ASIRLIK ÇINAR