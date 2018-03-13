İşte Türk işi ilk 8x8 şasili itfaiye aracı

Dünyanın önde gelen itfaiye aracı üreticilerinden Volkan İtfaiye, Türkiye’deki havalimanlarında da kullanılacak ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye hazırlanıyor.

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kendi sektöründe dünya markaları arasında gösterilen Volkan İtfaiye’nin temellerinin 1974 yılında İzmir Çankaya’da küçük bir yazıhanede atıldığını söyledi.

Askerlik görevini yaptığı Kastamonu’da yaşadığı bir yangın vakasından çok etkilendiğini ve döndüğünde itfaiye araçları üretmek için işe koyulduğunu anlatan Tecim, o dönemde itfaiye araçlarındaki ihtiyaçları daha iyi anlamak için geceleri gönüllü olarak itfaiyecilerle birlikte çalıştığını ifade etti.

Tecim, bugün Torbalı’da 135 bin metrekarelik tesisten dünyanın dört bir yanına araç gönderebilecek bir noktaya geldiklerini aktararak, “Volkan İtfaiye, Türkiye itfaiye aracı pazarının yüzde 55’ini elinde bulunduruyor ve 40’a yakın ülkeye itfaiye aracı ihraç ediyor.” dedi.

Şirketin cirosunun yüzde 45’inin ihracattan geldiği bilgisini veren Tecim, 2018 yılı sonuna kadar cirolarının 150 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

İsa Tecim, üzerinde 5 yıldır çalıştıkları ilk yerli 8x8 şasi üretimi projesinin 10 milyon avroluk yatırımla hayata geçirildiğini bildirdi.

Volkan İtfaiye’nin bugüne kadar Türkiye’de ilk 55 metre merdivenli itfaiye aracı, ilk yangın pompası, ilk ana uçak yangın söndürme aracı ve ilk 8x8 özel amaçlı şasi kamyon projeleri gibi pek çok ilke imza attığını vurgulayan Tecim, ihracat gelirleriyle ülkenin cari açığını kapatmasına katkı sağlamaktan gurur duyduklarını aktardı.





“Uzak pazarlara atağımız var”

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim ise Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe itfaiye aracı alanında uzmanlaşan tek şirket olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin Volkan İtfaiye’yi bir dünya markası haline getirmek olduğunu vurgulayan Tecim, bunu da mühendislik ve bilgi üreterek gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Volkan İtfaiye’nin TOBB tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen 11. şirketi seçildiğini aktaran Tecim, “Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerine odaklanıyoruz. Uzak pazarlara atağımız var. Güney Doğu Asya, Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerine yönelik ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz ihracat. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ciromuzdaki ihracat payını yüzde 75’e çıkarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İtfaiye aracı tasarımına adanmış tek Ar-Ge merkezine sahip olduklarını belirten Tecim, toplam cirolarının yüzde 5’ini Ar-Ge’ye harcadıklarını, sektörde oyunu değiştirecek büyük buluşlara imza atmak için bu oranı daha da artıracaklarını söyledi.

Yerli üretimle fiyat yarıya indi

Yaşar Tecim, 8x8 şasili ana uçak yangın söndürme aracının tamamen Volkan Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanıp geliştirildiğini belirterek, “1.500 beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor ve gelişmiş elektronik ve yazılım alt yapısıyla donatıldı. Oﬀ-road özelliğiyle zorlu koşullarda dahi hareket kabiliyetine sahip aracın 4x4 ve 6x6 versiyonları da mevcut.” dedi.

Araç için kritik birçok parçayı, ithalatı durdurup yerli olarak ürettiklerini aktaran Tecim, şu anda yüzde 60 seviyesinde olan yerlilik oranını daha da artıracaklarını dile getirdi.

Bu aracın önceki versiyonunun ilk olarak 2010 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanıldığını anlatan Tecim, şunları kaydetti:

“Bu araçlar o zamana kadar bitmiş halde yurt dışından geliyordu. Türkiye’ye satış rakamları donanımına göre 1 milyon 200 bin avroya kadar çıkıyordu. Biz önce şasisini dışardan alıp üzerindeki yangın söndürme sistemini yaptık ve maliyetleri 800 bin avrolara kadar çektik. Bu arada komple ithal getiren şirketler de bizimle birlikte fiyatlarını aşağıya çekti. Bu anlamda ülkemize büyük bir döviz kaybını önlenmesi adına katkı sağladık. Şu anda şasisini de kendimiz yaptığımız için buradan da büyük bir katkımız oldu ve artık ilk halinden neredeyse yarıya yakın bir fiyata, 650 bin avroya geldi.”

Yaşar Tecim, daha önce bu araçlardan Devlet Hava Meydanları’na 22 tane verdiklerini, şu anda yeni versiyonuyla 28 tane daha ürettiklerini ve İstanbul Yeni Havalimanı’na da göndereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye verebileceğimiz sayı kısıtlı. Bundan sonra bu kadar büyük bir paket olmayacak belki. Şu anda bunun ihracatına bakıyoruz. Malezya’da bir havalimanı ihalesine katıldık. Yakında sözleşmemiz imzalanacak. Hindistan’da da bir ihaleye katıldık. Bunun 6x6 versiyonuyla ilgili Fas, Cezayir, Tunus’ta girişimlerimiz var. 6x6 versiyonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’e Aden havalimanına hibe edeceği iki aracı da biz yapıyoruz. Yani ihracatımızın önü açıldı. Bundan sonra ihracat katlanarak gidecek. Avrupa’da da Romanya ve Estonya’da bir havalimanına teklif ettik ve süreç devam ediyor. Nahçıvan havalimanından da bir sipariş aldık. Bu, ülkemizde yerli üreticiye destek verilip neler olabileceğinin çok güzel bir örneği.”

Elektrikli itfaiye aracı ve uçan kurtarma sepeti projesi

Geçen yıl toplam cirolarının 95 milyon lira olarak gerçekleştiğini aktaran Tecim, havalimanı kategorisinde 6x6, 4x4 ve 8x8 versiyon araçlardan yılda toplam 60 civarında satmayı amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye’de hükümetin kamu ihalelerinde yerli üretime yüzde 15’lik fiyat avantajı sağlamasının güzel bir uygulama olduğunu belirten Tecim, “En son aldığımız 22 adetlik ihaleyi, yerli üretime yüzde 15’lik fiyat avantajı sayesinde kazandık. Bunun güzel bir katkısı oldu ve bu araçları üretebildik.” dedi.

Volkan İtfaiye’nin gelecek planlarına da değinen Tecim, şöyle konuştu:

“Elektrikli araçlar üzerine çalışıyoruz. 2020’de elektrikli bir itfaiye aracını Almanya’da dünyanın en büyük itfaiye araçları fuarında sergileyeceğiz. İlk versiyonunu 2012 yılında yaptığımız insansız kara aracını yeni versiyonu üzerinde çalışıyoruz. Orman yangını ve endüstri tesisi yangınlarında kullanılmak üzere üretilen bu araç tamamen otonom veya yarı otonom hareket edebilecek şekilde düşünülüyor. Uçan bir kurtarma sepeti üretmeyi düşünüyoruz. 3-4 kişiyi yangından kurtarabilecek, aynı zamanda yangına müdahale de yapabilecek. Bu tür projelerle rakiplerimizin önüne geçebileceğimize inanıyoruz.”