İşte Intel'in geliştirdiği ilk ekran kartı

NVIDIA ve AMD'nin yanına yeni bir grafik kartı üreticisi daha katılıyor demek için belki de şimdilik erken, ancak Intel'den gelen bu hamle teknoloji dünyası için iyi bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Intel'in şimdilik henüz prototip olarak tasarladığı yeni ekran kartı, üzerinde 1,5 milyar transistör içeriyor. Bu çalışmanın arkasındaki isim ise kuşkusuz Raja Koduri.

AMD'nin Radeon Teknolojileri Grup Lideri iken Intel'e transfer olan Raja Koduri'nin, Intel'e geçmesinin üzerinden henüz 3 ay geçmişken böylesi bir çalışmaya imza atması şaşırtıcı. Oldukça kısa bir sürede prototipi geliştiren Koduri, muhtemelen çok uzamadan bu ekran kartını nihai sürümüne de ulaştıracaktır.

14 nm mimarisine dayanan kartın, oyuncular için değil, daha çok iş istasyonları ve sunucular için geliştirileceği bilinenler arasında. Bunun dışında ise yeni Intel ekran kartı ile ilgili bilinen pek bir bilgi yok. Ancak çok geçmeden yeni detaylar gelecektir kanaatindeyiz.

Intel'in sunucu ve iş istasyonları için ekran kartı geliştirmek istemesi mantıklı bir hareket olacaktır olmasına ancak oyun pazarında AMD ve NVIDIA'nın yanında yer alması da elbette kategoriye heyecan getirir. Yine de Intel bu alandaki rekabeti kaldırabilir mi?



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