Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler!

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerTeknoloji HaberleriÄ°ÅŸte Android P sürümüyle gelecek yenilikler!
GeriTeknoloji Ä°ÅŸte Android P sürümüyle gelecek yenilikler!
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Teknoloji
09.05.2018 - 12:24, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ÅŸte Android P sürümüyle gelecek yenilikler!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ä°ÅŸte Android P sürümüyle gelecek yenilikler!

Google, geÃ§tiÄŸimiz aylarda yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Android P'nin geliÅŸtirici Ã¶nizlemesini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket ÅŸimdi de, Google I/O 2018 kapsamÄ±nda Android P'nin beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyurdu. Peki, Android P'nin hayatÄ±mÄ±za girmesiyle birlikte neler deÄŸiÅŸecek? Ä°ÅŸte Android P ile gelecek yenilikler ve bilinmesi gereken her ÅŸey...

Google'Ä±n Android P'den Ã¶nceki sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Android 8.0 Oreo, halen daha bazÄ± telefonlar iÃ§in yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Android Oreo'nun daÄŸÄ±tÄ±mÄ± durmaksÄ±zÄ±n devam ederken Google, yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Android 9.0 P'ye yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Åžirket, geÃ§tiÄŸimiz Mart ayÄ±nda Android P geliÅŸtirici Ã¶nizlemesini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼nyaya ilk lanse edildiÄŸi tarihle birlikte yayÄ±nlanan geliÅŸtirici Ã¶nizleme sÃ¼rÃ¼mÃ¼nden sadece Google'Ä±n, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerine sahip kullanÄ±cÄ±lar yararlanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiyse Android P'nin beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±. Google I/O 2018 kapsamÄ±nda Android P beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n duyurulmasÄ±yla birlikte, ilk olarak hangi telefonlarÄ±n bu sÃ¼rÃ¼mden faydalanacaÄŸÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Bu kapsamdaÂ Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6Â veÂ Essential Phone modellerine Android P beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ gelecek. AyrÄ±ca, yayÄ±nlanan bir grafiÄŸe gÃ¶re Android P'nin son beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Temmuz ayÄ±nda yayÄ±nlanacak. Yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde kullanÄ±ma sunulmasÄ± bekleniyor. Peki, Android P ile kullanÄ±cÄ±larÄ±n hayatÄ±nda neler deÄŸiÅŸecek?Â 

ANDROID P Ä°LE GELECEK YENÄ°LÄ°KLER!

Yapay sinir aÄŸÄ± API ve yapay zeka konusunda gidilen iyileÅŸtirmeler

Google'Ä±n Android P Ã¶ncesi bir sÃ¼rÃ¼mÃ¼ olan Android 8.1 Oreo ile birlikte geliÅŸtiriciler iÃ§in makine Ã¶ÄŸrenimine olanak saÄŸlayan yapay sinir aÄŸÄ± uygulama programlama arayÃ¼zleri (API) duyurulmuÅŸtu. Android P ile birlikte de bu durum daha da geniÅŸletilecek. Uygulama programlama arayÃ¼zleri, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub, Squeeze ve Pad desteÄŸi iÅŸlemleri iÃ§in geliÅŸtirilecek.Â 

Â

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

FotoÄŸraf ve video konusundaÂ HEIF ve HDR VP9 format desteÄŸi

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Android P ile birlikte, JPEG ile aynÄ± dosya boyutunda olan ve daha iyi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ formatÄ± sunanÂ HEIF yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±cÄ±lara sunulacak. AyrÄ±ca, geliÅŸtiricilerin HDR video iÃ§erikleri saÄŸlayan programlarÄ± daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸtirmesini saÄŸlayanÂ HDR VP9 formatÄ±nÄ±n da Android P ile gelmesi bekleniyor.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

RahatsÄ±z etme modunda gidilen deÄŸiÅŸiklikler

Ã–nceki Android sÃ¼rÃ¼mlerinde Google, Ã¶ncelikliler, tamamen sessiz ve sadece alarmlar olmak Ã¼zere rahatsÄ±z etme modunda Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸlem sunuyordu. Bu seÃ§enekleri ortadan kaldÄ±ran Google, Android P'de de kullanÄ±cÄ±larÄ±na sadece tamamen sessiz seÃ§eneÄŸini sunacak. Alarm seslerinin kapatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n ise ses seviyesi menÃ¼sÃ¼ne bir gÃ¶z atmalarÄ± gerekiyor.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

5 Bluetooth cihaz ile aynÄ± anda baÄŸlantÄ±

Google, Android'in 8.0 Oreo sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde kullanÄ±cÄ±lar sadece, aynÄ± anda iki Bluetooth baÄŸlantÄ±sÄ± kurabiliyordu. Daha yeni beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Android P ile birlikte kullanÄ±cÄ±lar, aynÄ± anda beÅŸ Bluetooth cihaz arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurabilecek.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

Ã‡entik modasÄ±na uyan telefonlar iÃ§in uyumlu tasarÄ±m

Apple, iPhone X'la birlikte kullanÄ±cÄ±larÄ± Ã§entikli ekran tasarÄ±mÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan, diÄŸer firmalarÄ±n da Ã§entik akÄ±mÄ±na kapÄ±lmasÄ± Google'Ä±n bÃ¶yle bir Ã¶zelliÄŸi sunmasÄ±nÄ± olaÄŸan hale getirdi. Android P ile kullanÄ±cÄ±lar, geliÅŸtirilen bir yazÄ±lÄ±mla Ã§entikli bir arayÃ¼z kullanabilecek.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

Yatay ve dikey ekran modlarÄ± arasÄ±nda hÄ±zlÄ±lÄ±k

Android P ile birlikte kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in sunulan bir diÄŸer Ã¶zellik ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ modu tarafÄ±nda. KullanÄ±cÄ±lar, telefonlarÄ±nÄ±n yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiklerinde daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yatay ve dikey ekran modlarÄ± aktif olacak.

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

Pil tasarrufu konusunda gidilen iyileÅŸtirmeler

Android P ile kullanÄ±cÄ±lar, telefonlarÄ±nÄ± daha az ÅŸarj cihazÄ±na baÄŸlayacak. Zira, yapÄ±lan iyileÅŸtirmeler sonucu kullanÄ±cÄ±lar, pil yÃ¼zdeleri %5 ile %70 arasÄ±nda pil tasarrufu modunu aÃ§abilecek. Bu durum Ã¶nceki sÃ¼rÃ¼mlerde %5 ile %15 arasÄ±ndaki durumlarda gerÃ§ekleÅŸiyordu.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

Ses ayarlamalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler

Android P ile gÃ¼Ã§ menÃ¼sÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtiÄŸi gibi ses tuÅŸlarÄ±nda da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Bu kapsamda Android P kullanÄ±cÄ±larÄ±, ses tuÅŸlarÄ±na basÄ±lÄ± tuttuÄŸunda farklÄ± bir arayÃ¼zle karÅŸÄ±laÅŸacak. Yenilenen arayÃ¼z,Â medya oynatÄ±cÄ±Â kontrolÃ¼ ve telefonu susturma gibi seÃ§enekleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

Kamera ve mikrofon noktasÄ±nda eriÅŸim kÄ±sÄ±tlamasÄ±

Facebook gibi sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n, telefonlarÄ±n mikrofonundan dinlemeler yapÄ±p, o duruma gÃ¶re reklamlar hazÄ±rlamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek isteyen Google, Android P'de gÃ¼venliÄŸe Ã§ok Ã¶nem vermiÅŸ. Google, Android P ile sunulacak olan, boÅŸta Ã§alÄ±ÅŸan uygulamalarÄ±n mikrofon ve kamera uzantÄ±larÄ±yla birtakÄ±m bilgilere eriÅŸilmemesi iÃ§in gÃ¼venlik yamasÄ± geliÅŸtirmiÅŸ durumda.Â 

Bildirimlerde sÄ±ralÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme Ã¶zelliÄŸi

Android P ile Google, Android kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n en Ã§ok talep ettiÄŸi Ã¶zelliklerden birisini sunacak. Bu kapsamda Anroid P kullanÄ±cÄ±larÄ±, gelen bildirimlerin hemen alt kÄ±smÄ±nda ileti olarak neyin geldiÄŸini de gÃ¶rebilecek.Â 

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler!

NASA ile Uber'den uÃ§an taksi ortaklÄ±ÄŸÄ±

Bildikleriniz yalan olabilir: Hangisi doÄŸru hangisi yanlÄ±ÅŸ?

Ä°ÅŸte Google'Ä±n son bombasÄ±: Android P