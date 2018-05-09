Ä°ÅŸte Android P sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle gelecek yenilikler!

Google'Ä±n Android P'den Ã¶nceki sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Android 8.0 Oreo, halen daha bazÄ± telefonlar iÃ§in yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Android Oreo'nun daÄŸÄ±tÄ±mÄ± durmaksÄ±zÄ±n devam ederken Google, yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Android 9.0 P'ye yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Åžirket, geÃ§tiÄŸimiz Mart ayÄ±nda Android P geliÅŸtirici Ã¶nizlemesini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼nyaya ilk lanse edildiÄŸi tarihle birlikte yayÄ±nlanan geliÅŸtirici Ã¶nizleme sÃ¼rÃ¼mÃ¼nden sadece Google'Ä±n, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerine sahip kullanÄ±cÄ±lar yararlanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiyse Android P'nin beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±. Google I/O 2018 kapsamÄ±nda Android P beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n duyurulmasÄ±yla birlikte, ilk olarak hangi telefonlarÄ±n bu sÃ¼rÃ¼mden faydalanacaÄŸÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±. Bu kapsamdaÂ Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6Â veÂ Essential Phone modellerine Android P beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ gelecek. AyrÄ±ca, yayÄ±nlanan bir grafiÄŸe gÃ¶re Android P'nin son beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Temmuz ayÄ±nda yayÄ±nlanacak. Yeni Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu yÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde kullanÄ±ma sunulmasÄ± bekleniyor. Peki, Android P ile kullanÄ±cÄ±larÄ±n hayatÄ±nda neler deÄŸiÅŸecek?Â

ANDROID P Ä°LE GELECEK YENÄ°LÄ°KLER!

Yapay sinir aÄŸÄ± API ve yapay zeka konusunda gidilen iyileÅŸtirmeler

Google'Ä±n Android P Ã¶ncesi bir sÃ¼rÃ¼mÃ¼ olan Android 8.1 Oreo ile birlikte geliÅŸtiriciler iÃ§in makine Ã¶ÄŸrenimine olanak saÄŸlayan yapay sinir aÄŸÄ± uygulama programlama arayÃ¼zleri (API) duyurulmuÅŸtu. Android P ile birlikte de bu durum daha da geniÅŸletilecek. Uygulama programlama arayÃ¼zleri, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub, Squeeze ve Pad desteÄŸi iÅŸlemleri iÃ§in geliÅŸtirilecek.Â

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FotoÄŸraf ve video konusundaÂ HEIF ve HDR VP9 format desteÄŸi

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Android P ile birlikte, JPEG ile aynÄ± dosya boyutunda olan ve daha iyi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ formatÄ± sunanÂ HEIF yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±cÄ±lara sunulacak. AyrÄ±ca, geliÅŸtiricilerin HDR video iÃ§erikleri saÄŸlayan programlarÄ± daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸtirmesini saÄŸlayanÂ HDR VP9 formatÄ±nÄ±n da Android P ile gelmesi bekleniyor.Â

RahatsÄ±z etme modunda gidilen deÄŸiÅŸiklikler

Ã–nceki Android sÃ¼rÃ¼mlerinde Google, Ã¶ncelikliler, tamamen sessiz ve sadece alarmlar olmak Ã¼zere rahatsÄ±z etme modunda Ã¼Ã§ farklÄ± iÅŸlem sunuyordu. Bu seÃ§enekleri ortadan kaldÄ±ran Google, Android P'de de kullanÄ±cÄ±larÄ±na sadece tamamen sessiz seÃ§eneÄŸini sunacak. Alarm seslerinin kapatÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n ise ses seviyesi menÃ¼sÃ¼ne bir gÃ¶z atmalarÄ± gerekiyor.Â

5 Bluetooth cihaz ile aynÄ± anda baÄŸlantÄ±

Google, Android'in 8.0 Oreo sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde kullanÄ±cÄ±lar sadece, aynÄ± anda iki Bluetooth baÄŸlantÄ±sÄ± kurabiliyordu. Daha yeni beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlanan Android P ile birlikte kullanÄ±cÄ±lar, aynÄ± anda beÅŸ Bluetooth cihaz arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurabilecek.Â

Ã‡entik modasÄ±na uyan telefonlar iÃ§in uyumlu tasarÄ±m

Apple, iPhone X'la birlikte kullanÄ±cÄ±larÄ± Ã§entikli ekran tasarÄ±mÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan, diÄŸer firmalarÄ±n da Ã§entik akÄ±mÄ±na kapÄ±lmasÄ± Google'Ä±n bÃ¶yle bir Ã¶zelliÄŸi sunmasÄ±nÄ± olaÄŸan hale getirdi. Android P ile kullanÄ±cÄ±lar, geliÅŸtirilen bir yazÄ±lÄ±mla Ã§entikli bir arayÃ¼z kullanabilecek.Â

Yatay ve dikey ekran modlarÄ± arasÄ±nda hÄ±zlÄ±lÄ±k

Android P ile birlikte kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in sunulan bir diÄŸer Ã¶zellik ise gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ modu tarafÄ±nda. KullanÄ±cÄ±lar, telefonlarÄ±nÄ±n yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiklerinde daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yatay ve dikey ekran modlarÄ± aktif olacak.

Pil tasarrufu konusunda gidilen iyileÅŸtirmeler

Android P ile kullanÄ±cÄ±lar, telefonlarÄ±nÄ± daha az ÅŸarj cihazÄ±na baÄŸlayacak. Zira, yapÄ±lan iyileÅŸtirmeler sonucu kullanÄ±cÄ±lar, pil yÃ¼zdeleri %5 ile %70 arasÄ±nda pil tasarrufu modunu aÃ§abilecek. Bu durum Ã¶nceki sÃ¼rÃ¼mlerde %5 ile %15 arasÄ±ndaki durumlarda gerÃ§ekleÅŸiyordu.Â

Ses ayarlamalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklikler

Android P ile gÃ¼Ã§ menÃ¼sÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtiÄŸi gibi ses tuÅŸlarÄ±nda da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Bu kapsamda Android P kullanÄ±cÄ±larÄ±, ses tuÅŸlarÄ±na basÄ±lÄ± tuttuÄŸunda farklÄ± bir arayÃ¼zle karÅŸÄ±laÅŸacak. Yenilenen arayÃ¼z,Â medya oynatÄ±cÄ±Â kontrolÃ¼ ve telefonu susturma gibi seÃ§enekleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.Â

Kamera ve mikrofon noktasÄ±nda eriÅŸim kÄ±sÄ±tlamasÄ±

Facebook gibi sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n, telefonlarÄ±n mikrofonundan dinlemeler yapÄ±p, o duruma gÃ¶re reklamlar hazÄ±rlamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek isteyen Google, Android P'de gÃ¼venliÄŸe Ã§ok Ã¶nem vermiÅŸ. Google, Android P ile sunulacak olan, boÅŸta Ã§alÄ±ÅŸan uygulamalarÄ±n mikrofon ve kamera uzantÄ±larÄ±yla birtakÄ±m bilgilere eriÅŸilmemesi iÃ§in gÃ¼venlik yamasÄ± geliÅŸtirmiÅŸ durumda.Â

Bildirimlerde sÄ±ralÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme Ã¶zelliÄŸi

Android P ile Google, Android kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n en Ã§ok talep ettiÄŸi Ã¶zelliklerden birisini sunacak. Bu kapsamda Anroid P kullanÄ±cÄ±larÄ±, gelen bildirimlerin hemen alt kÄ±smÄ±nda ileti olarak neyin geldiÄŸini de gÃ¶rebilecek.Â