İşte 2019 yılının en çok satan Android telefonu

2019 yılının şampiyonu Apple oldu. Apple'ın 2018 yılında duyurusunu yaptığı ve uygun fiyatlı iPhone modeli olarak dikkatleri üzerine çeken iPhone XR, Apple için halen önemli bir telefon; zira 2019 yılında da Apple'ın iPhone XR satışları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Counterpoint Research'ün yayınladığı son rapora göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modeli iPhone XR oldu. Ancak bu iPhone XR için ilk kez olmuyor, yılın tamamını birincilikle tamamlayan telefon, yüzde 3'lük pazar payına sahip.



EN ÇOK SATAN ANDROID TELEFON

iPhone XR'ı ise yüzde 2.6 pazar payıyla Samsung'un Galaxy A10 model telefonu takip ediyor. Yani bu yıl en çok satan telefon uygun fiyatlı Galaxy A10 oldu. Üçüncü telefon markası yine Samsung... Galaxy A50, yüzde 1.9 pazar payına sahip.

Listenin devamı şöyle:

Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi 7A, Huawei P30...