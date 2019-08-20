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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Işın izleme destekli oyun fırtınası başladı

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Işın izleme destekli oyun fırtınası başladı

Video oyunu endüstrisinde gün geçtikçe yayılan ışın izleme devrimine dikkat çeken NVIDIA ve ortakları Gamescom 2019’da katılımcılara, ışın izlemeyi destekleyen, daha önce duyurusu yapılan ve merakla beklenen AAA kategorisindeki çok satan oyunların ışın izleme efektlerini ilk kez deneyimleme imkânı sunacak.

Dev franchise’lar, merakla beklenen devam oyunları, yeni franchise’lar ve daha fazlası Köln’de düzenlenen fuarda, yalnızca özel davetlilere yönelik bir etkinlikle görücüye çıktı.

NVIDIA GeForce Pazarlama Başkanı Matt Wuebbling, “NVIDIA'nın oyunlarda gerçek zamanlı ışın izlemeyi mümkün kıldığından bu yana, bu teknoloji endüstride benimsendi. Gamescom 2019 etkinliğimizde oyunların sayısına, büyük isimli franchise'lara ve bu görsellere baktığımızda, ışın izlemenin oyun dünyasına damgasını vurduğu ve oyun geliştirme sürecini yeni bir boyuta taşıyacağı görülüyor.” diye konuştu.

Işın izlemeyi destekleyen yeni oyunlar şu şekilde: 

Dying Light 2 – Merakla beklenen açık dünya aksiyon RPG oyunu Dying Light 2, 17 milyondan fazla oyuncuya Modern Dark Age temasıyla, enfekte olmuş dünyayı gerçek zamanlı ışın izleme özelliğiyle farklı bir seviyede yaşatacak. 

Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi geliyor
Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi geliyor

Metro Exodus – The Two Colonels Metro Exodus’un gerçek dünyaya yakın evrensel aydınlatmayı (global illumination) kullanması, onu ışın izleme teknolojisi için vitrin oyun haline getirdi. Şimdi NVIDIA, 4A Games ve Deep Silver, yaklaşmakta olan The Two Colonel DLC paketine (indirilebilir içerik) yayılmalı aydınlatma (emissive lightning) ile gerçek dünyaya yakın ışın izlemeli evrensel aydınlatmayı (global illumination) ekliyor. Gamescom 2019’da ziyaretçiler yaklaşmakta olan The Two Colonel DLC'yi ilk defa oynayabilecek. 

Minecraft – Minecraft, dünyanın en çok satan video oyunudur. NVIDIA ve oyun geliştiricisi Mojang, oyunun Windows 10 sürümü için yol izlemesi olarak bilinen bir ışın izleme versiyonu ekliyor. Oyun güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle Minecraft oyuncuları, Minecraft dünyalarını çarpıcı bir gerçekçilikle gerçek zamanlı ışın izleme ile inşa edebilecek, yaratabilecek ve keşfedebilecekler. Ziyaretçiler, evrensel aydınlatmanın sağladığı gerçekçi ışıklandırma ve canlı renkleri, dünyayı aydınlatan doğal ışığı ve bunun dokulara yayılmasını, ışığın doğru kırıldığı ve yansıdığı gerçekçi bir su dokusunu, Gamescom’da deneyimleyebilecek ve ekran kaydı alıp paylaşabilecekler. 

SYNCED: Off-Planet – Tencent’in amiral gemisi oyun geliştirme stüdyosu, ışın izleme teknolojisine sahip ilk AAA oyununu tanıtmak için NVIDIA ile iş birliğine gitti. Daha önce duyurulmamış olan SYNCED: Off-Planet, oyuncuların birbirleriyle savaşırken 1.000'den fazla “Nano Zombies”e karşı da hayatta kalmaya çalışacakları, ışın izlemeli yansımaları ve gölgeleri kullanacak PvPvE türünde yepyeni bir franchise olarak dikkat çekiyor. 

Buna ek olarak, NVIDIA ve program geliştirici iş ortakları, aşağıdakiler dahil olmak üzere ilk kez ışın izlemeli efektler ortaya koyan birkaç ışın izlemeli oyuna da öncülük ediyor: 

Call of Duty: Modern Warfare – Tüm zamanların en çok beğenilen, en çok satan oyun serilerinden biri olan oyunun Activision'daki ekibi, hayranları tarafından en çok sevilen Modern Warfare serisinin yeni oyunun gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi desteğiyle geleceğini duyurdu. Game Critics Best of E3 2019 tarafından “En İyi Çevrimiçi Çok Oyunculu Oyun” ödülünü alan ve satış rekorları kıran serinin yeni oyunu, 25 Ekim'de dünya çapında piyasaya sürülecek. 

Control – Işın izlemeli grafikler için bir vitrin oyun olan Control, 27 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve GeForce RTX ™ bundle kapsamında satılacak. Control, Game Critics Awards tarafından En İyi Orijinal Oyun, En İyi PC Oyunu ve En İyi Aksiyon / Macera Oyunu kategorilerinde aday gösterildi. Oyun, NVIDIA DLSS teknolojisinin yanı sıra ışın izleme yansımaları, gölgeler ve evrensel aydınlatmayı da destekliyor ve çoklu ışın izleme efektlerini destekleyen ilk oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. 

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – IGN’nin GDC 2019’daki en büyük beş duyurusundan biri olan oyunla ilgili, NVIDIA’nın etkinliğine katılanlar, ışın izlemeli yansımaları içeren ve merakla beklenen Vampire RPG’nin rehberli sunumunu alma şansına sahip oluyor. 

Watch Dogs: Legion – Game Critics tarafından En İyi Aksiyon / Macera Oyunu dahil olmak üzere E3 2019'da 60'tan fazla ödül ve adaylık alan oyun, ışın izleme özelliğine sahip olacak. Ziyaretçiler, oyunda ilk kez ışın izlemeli yansımaları deneyimleyecek. 

Wolfenstein: Youngblood – En İyi PC Oyunu, En İyi Çevrimiçi Çok Oyunculu Oyun ve En İyi Aksiyon Oyunu kategorilerinde E3 Game Crticis Awards’a aday gösterilen Wolfenstein: Youngblood, Gamescom'daki ikinci GeForce RTX bundle oyunu.

 

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