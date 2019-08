Işın izleme destekli oyun fırtınası başladı

Dev franchise’lar, merakla beklenen devam oyunları, yeni franchise’lar ve daha fazlası Köln’de düzenlenen fuarda, yalnızca özel davetlilere yönelik bir etkinlikle görücüye çıktı.

NVIDIA GeForce Pazarlama Başkanı Matt Wuebbling, “NVIDIA'nın oyunlarda gerçek zamanlı ışın izlemeyi mümkün kıldığından bu yana, bu teknoloji endüstride benimsendi. Gamescom 2019 etkinliğimizde oyunların sayısına, büyük isimli franchise'lara ve bu görsellere baktığımızda, ışın izlemenin oyun dünyasına damgasını vurduğu ve oyun geliştirme sürecini yeni bir boyuta taşıyacağı görülüyor.” diye konuştu.

Işın izlemeyi destekleyen yeni oyunlar şu şekilde:

Dying Light 2 – Merakla beklenen açık dünya aksiyon RPG oyunu Dying Light 2, 17 milyondan fazla oyuncuya Modern Dark Age temasıyla, enfekte olmuş dünyayı gerçek zamanlı ışın izleme özelliğiyle farklı bir seviyede yaşatacak.

Metro Exodus – The Two Colonels Metro Exodus’un gerçek dünyaya yakın evrensel aydınlatmayı (global illumination) kullanması, onu ışın izleme teknolojisi için vitrin oyun haline getirdi. Şimdi NVIDIA, 4A Games ve Deep Silver, yaklaşmakta olan The Two Colonel DLC paketine (indirilebilir içerik) yayılmalı aydınlatma (emissive lightning) ile gerçek dünyaya yakın ışın izlemeli evrensel aydınlatmayı (global illumination) ekliyor. Gamescom 2019’da ziyaretçiler yaklaşmakta olan The Two Colonel DLC'yi ilk defa oynayabilecek.

Minecraft – Minecraft, dünyanın en çok satan video oyunudur. NVIDIA ve oyun geliştiricisi Mojang, oyunun Windows 10 sürümü için yol izlemesi olarak bilinen bir ışın izleme versiyonu ekliyor. Oyun güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle Minecraft oyuncuları, Minecraft dünyalarını çarpıcı bir gerçekçilikle gerçek zamanlı ışın izleme ile inşa edebilecek, yaratabilecek ve keşfedebilecekler. Ziyaretçiler, evrensel aydınlatmanın sağladığı gerçekçi ışıklandırma ve canlı renkleri, dünyayı aydınlatan doğal ışığı ve bunun dokulara yayılmasını, ışığın doğru kırıldığı ve yansıdığı gerçekçi bir su dokusunu, Gamescom’da deneyimleyebilecek ve ekran kaydı alıp paylaşabilecekler.

SYNCED: Off-Planet – Tencent’in amiral gemisi oyun geliştirme stüdyosu, ışın izleme teknolojisine sahip ilk AAA oyununu tanıtmak için NVIDIA ile iş birliğine gitti. Daha önce duyurulmamış olan SYNCED: Off-Planet, oyuncuların birbirleriyle savaşırken 1.000'den fazla “Nano Zombies”e karşı da hayatta kalmaya çalışacakları, ışın izlemeli yansımaları ve gölgeleri kullanacak PvPvE türünde yepyeni bir franchise olarak dikkat çekiyor.

Buna ek olarak, NVIDIA ve program geliştirici iş ortakları, aşağıdakiler dahil olmak üzere ilk kez ışın izlemeli efektler ortaya koyan birkaç ışın izlemeli oyuna da öncülük ediyor:

Call of Duty: Modern Warfare – Tüm zamanların en çok beğenilen, en çok satan oyun serilerinden biri olan oyunun Activision'daki ekibi, hayranları tarafından en çok sevilen Modern Warfare serisinin yeni oyunun gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi desteğiyle geleceğini duyurdu. Game Critics Best of E3 2019 tarafından “En İyi Çevrimiçi Çok Oyunculu Oyun” ödülünü alan ve satış rekorları kıran serinin yeni oyunu, 25 Ekim'de dünya çapında piyasaya sürülecek.

Control – Işın izlemeli grafikler için bir vitrin oyun olan Control, 27 Ağustos'ta piyasaya sürülecek ve GeForce RTX ™ bundle kapsamında satılacak. Control, Game Critics Awards tarafından En İyi Orijinal Oyun, En İyi PC Oyunu ve En İyi Aksiyon / Macera Oyunu kategorilerinde aday gösterildi. Oyun, NVIDIA DLSS teknolojisinin yanı sıra ışın izleme yansımaları, gölgeler ve evrensel aydınlatmayı da destekliyor ve çoklu ışın izleme efektlerini destekleyen ilk oyunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – IGN’nin GDC 2019’daki en büyük beş duyurusundan biri olan oyunla ilgili, NVIDIA’nın etkinliğine katılanlar, ışın izlemeli yansımaları içeren ve merakla beklenen Vampire RPG’nin rehberli sunumunu alma şansına sahip oluyor.

Watch Dogs: Legion – Game Critics tarafından En İyi Aksiyon / Macera Oyunu dahil olmak üzere E3 2019'da 60'tan fazla ödül ve adaylık alan oyun, ışın izleme özelliğine sahip olacak. Ziyaretçiler, oyunda ilk kez ışın izlemeli yansımaları deneyimleyecek.

Wolfenstein: Youngblood – En İyi PC Oyunu, En İyi Çevrimiçi Çok Oyunculu Oyun ve En İyi Aksiyon Oyunu kategorilerinde E3 Game Crticis Awards’a aday gösterilen Wolfenstein: Youngblood, Gamescom'daki ikinci GeForce RTX bundle oyunu.