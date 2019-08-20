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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi geliyor

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Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi geliyor

Minecraft, NVIDIA ve Microsoft, gerçek zamanlı ışın izleme desteğiyle dünyanın en çok satılan, 176 milyondan fazla kopyasıyla oynanan video oyununun çarpıcı biçimde daha gerçekçi olacağını açıkladı. Yeni ücretsiz oyun güncellemesi Minecraft oyuncularına kendi yarattıkları dünyalarda çok daha canlı görselleri, daha gerçekçi gölgeleri, aydınlatmayı ve canlı renkleri beraberinde getirecek.

NVIDIA GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling: “Minecraft, daha zorlu video oyunlarını tercih etmeyen, her yaştan milyonlarca oyuncuyu ışın izleme teknolojisiyle tanıştıracak. Dünyanın en çok satan bilgisayar oyununun PC’de ışın izleme özelliğini ekliyor olması, ışın izlemenin oyun ekosisteminde yarattığı ivmeyi gösteriyor.” dedi.

Microsoft Minecraft Yaratıcı Direktörü Saxs Persson, “Işın izleme teknolojisi, Minecraft için bundan sonra ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde tam karşılığını aldığımız bir gelişme. GeForce RTX, Minecraft dünyasına yepyeni bir his veriyor. Normal Minecraft'ta, bir altın blok sadece sarı görünür, ancak ışın izleme açıkken, yansıma vurgusunu görüyorsunuz, yansımayı görüyorsunuz, hatta yansıyan düşmanı dahi görebiliyorsunuz. ” diye konuştu.

NVIDIA ve Mojang, oyunun Windows 10 sürümüne yol izleme olarak bilinen bir ışın izleme yöntemi ekliyor. Yol izleme, ışığın bir sahne boyunca taşınma şeklini simüle ediyor. Geleneksel olarak pikselleştirilerek veya hibrit renderlayıcılar kullanılarak ayrı ayrı uygulanan birçok farklı efekt tipi için aydınlatma hesaplamalarının olduğu birleşik bir model sunuyor.

Minecraft’a gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi geliyor

Bunlar arasında:

Güneş, gökyüzü ve parıltı taşı ve lav gibi emici yüzeyler dahil olmak üzere çeşitli ışık kaynaklarından doğrudan aydınlatma

Işık kaynağının boyutuna, şekline ve mesafesine bağlı olarak gerçekçi sert ve yumuşak gölgeler

Piksel başına yayılan aydınlatma

Dolaylı dağınık aydınlatma (yaygın küresel aydınlatma)

Dolaylı speküler aydınlatma (yansımalar)

Yansıma, kırılma ve saçılma ile şeffaf materyaller (vitray, su, buz)

Atmosferik saçılma ve yoğunluk (hacimsel sis, hafif şaftlar, gerçekçi gökyüzü) yer alıyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme, oyunların yaratılma şeklini değiştiriyor ve ulaşabilecekleri görüntü kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Işın izleme, endüstri standardı uygulama programlama arayüzlerini içeren güçlü bir ekosisteme dayanıyor ve bir dizi popüler oyun motoruyla en büyük yayıncıların merakla beklenen oyunlarını destekliyor.

NVIDIA GeForce RTX serisi GPU’lar, oyunları gerçek zamanlı ışın izleme özelliğiyle oynayabilecek kapasiteye sahip tek ekran kartı olarak öne çıkıyor.

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