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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Burak KESAYAK / burakkesayak@gmail.com
08.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

İş süreçlerini kolaylaştıran basit teknolojiler

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İş süreçlerini kolaylaştıran basit teknolojiler

Pahalı donanımların ve karmaşık yazılımların kullanılmasını gerektiren çözümler, hem maliyetli hem de çalışanlar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bazı durumlarda en etkili çözümü uygulamak için en basit olanı seçmek, daha verimli bir iş süreci sağlayabiliyor.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, hayatımıza yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yenilikçi ve karmaşık teknolojileri getirdi. ancak bu teknolojileri kullanmak için önemli bir bilgi birikimi, eğitim süreci ve yüksek maliyetli yatırımlar gerekebiliyor. Dijitalleşmenin en alt tabandan en üst seviyeye gerekliliği göz önüne alındığında, bu teknolojilerden önce ‘daha basit’ uygulamalara yönelmek şirketler için daha verimli olabiliyor. Bu yazımda kullanımı basit olan ancak etkili çözüm sağlayan beş farklı basit teknolojiyi derledim.

Bluetooth ile iş süreçlerini planlayabilirsiniz: İlk olarak 1990’lı yıllarda hayatımıza giren Bluetooth teknolojisi, mobil cihazlarda kullanılmaya başlanarak, düşük güçte veri aktarımı için popüler bir seçenek haline geldi. Günümüzde ise özellikle giyilebilir teknolojilerin bağlantısında kullanılan bu Bluetooth, iş süreçlerinin organize edilmesini de sağlıyor.İş süreçlerini kolaylaştıran basit teknolojiler

ABD merkezli konaklama şirketi TraknProtect, çalışanlarının yerini giyilebilir cihazlar aracılığıyla izlemek için Bluetooth bağlantısından yararlanıyor. Konuklar otel yetkililerinden bir istekte bulunduğunda, en yakındaki çalışan görevlendiriliyor ve hızlı bir şekilde müşteri memnuniyeti sağlanıyor. Ayrıca otel içindeki envanterin takibi de Bluetooth bağlantısı aracılığıyla yapılabiliyor.

Akıllı elektrik sayaçları tüketimi kontrol altına alıyor: Enerji kullanım verileri, akıllı sayaçlarla hanelerde tedarikçilere güvenli bir ulusal iletişim ağı kullanarak gönderilebilmektedir. İş perspektifinden bakıldığında akıllı sayaçlar, tedarikçilerin enerji kullanımının nerede ve ne zaman en yüksek olduğunu anlamalarını sağlamaktadır. Böylelikle tüketiciler enerji harcamalarını kontrol ederek, harcamalarını azaltabilmektedir. Buna ek olarak sayaç okuma işlemi de otomatik hale gelmekte ve tedarikçilerin için sayaç okuma harcamaları azalmaktadır. 

Drone fotoğrafçılığı inşaatlarda kullanılıyor: Biri inşaat projesini üstlenirken, şirketlerin çevredeki ortamı anlamaları büyük önem arz etmektedir. Özerk ya da uzaktan kumanda ile hareket eden drone’lar, havadan görüş imkanı sağlayarak geleneksel arazi gözetiminin yerini aldı. Ayrıca proje ilerlemesi de drone’lar aracılığıyla sağlanarak, gözlem için harcanan zaman ve emek büyük ölçüde azalmaktadır. Suave, ATEC-3D ve dünyadaki çeşitli yerel şirketler de dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar için drone fotoğrafçılığı konusunda uzmanlaşmış birçok şirket bulunuyor.

Tarımda verinin önemi: Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, küresel işgücünün büyük bir bölümünü tarım işçileri oluşturmaktadır. Örneğin Afrika'da, çalışanların yüzde 70'i tarımda faaliyet göstermektedir. MyAgriGuru gibi şirketler, çiftçileri ve tarımsal uzmanları bir araya getirmek için tecrübe ve tavsiye paylaşabilecekleri uygulamalar geliştirdiler. Bu uygulamalar; piyasa fiyatı dalgalanmaları, ürün optimizasyon ipuçları ve gerçek zamanlı hava durumu tahminleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Ekran koruması sağlayan teknoloji: İnternetin iş süreçlerine entegre olmasıyla, ofis dışında çalışmak artık yeni bir norm haline geliyor. Ancak toplu alanlarda kişisel bilgisayar kullanılarak yapılan çalışmalar, başkaları tarafından görülebiliyor. Siber saldırılar arasında yer alan ‘görsel sızıntı’ her ne kadar küçük bir ihtimal olsa da şirketlerin buna yönelik önlemler alması gerekiyor. 

HP, piyasada artan bu ihtiyaca karşılık Sure View isimli bir ürün geliştirdi. Bu ürün, farklı açılardan gelen görünür ışığı yüzde 95 oranında azaltıyor ve etraftaki kişilerin ekranı görmemesini sağlıyor. Böylelikle çalışma ekranı sadece bilgisayara karşıdan bakan kişi tarafından görülebiliyor.

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