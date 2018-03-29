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    iPhonelar'da yaşanan iTunes hatası | Sebebi ne?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Son günlerde iPhone kullanıcıları "The iTunes store is unable to process purchases at this time" hatasıyla karşılaşıyor. Peki, bu hata ne?

    iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X modellerine sahip kullanıcılar, son günlerde "The iTunes store is unable to process purchases at this time" hatasıyla karşılaşıyor. Bir uygulamaya girmek istediklerinde veya bir uygulama indirmek istediklerine karşılarına çıkan bu yazı, "iTunes mağazası şu anda satın alma işlemlerini gerçekleştiremiyor" anlamına geliyor. 

    Yukarıda adı geçen modellere sahip kullanıcılar, sosyal medya hesapları aracılığıyla bu sorundan şikayetçi olduklarını dile getiriyorlar. Apple tarafından ise şu ana kadar bu sorunla ilgili hiçbir açıklama yapılmış değil. Teknoloji uzmanlarına göre bu sorun daha önceden de yaşanmış ve bu sorun, direkt olarak Apple kaynaklı. 

    İşte kullanıcıların iTunes hatasıyla alakalı yaptığı paylaşımlardan bazıları...

    iPhonelarda yaşanan iTunes hatası | Sebebi ne

    iPhonelarda yaşanan iTunes hatası | Sebebi ne

    iPhonelarda yaşanan iTunes hatası | Sebebi ne


    Etiketler: ihata , The iTunes store is unable to process purchases at this time
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