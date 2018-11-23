iPhone XS satışları kötü gidiyor, iPhone X geri dönüyor!
Apple'ın büyük umutlar bağladığı iPhone XS ve iPhone XS Plus satışlarından beklenen verim alınamayınca şirketin iPhone X üretimine tekrar hız verdiği ortaya çıktı.
The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple’ın zayıf bir performans sergileyen 2018 iPhone serisi, geçen yılın modelinin yeniden üretime girmesine sebep oldu. Rapora göre Apple’ın Samsung ile yaptığı anlaşma gereği alması gereken OLED ekranlar, geçen yılın modeli ile değerlendiriliyor. Hatırlayacağınız üzere firma XS ve XS Max modellerini çıkardığında X’i satıştan kaldırmıştı.
Technotoday'in haberine göre, üretim maliyeti XS modellerine göre muhtemelen daha düşük olan X, yaşından ötürü böyle nitelendirilebilir. Benzer bir durumla daha önce de karşılaşan Apple, belirli pazarlarda yeterli talep olması durumunda eski modellerini tekrar üretime sokuyor.
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerinin üretimini durdurduğuna dair çıkan haberlerin ardından böyle bir haberle tekrar karşımıza çıkması olayları biraz kızıştırıyor. Bu sene firma tarafından yapılan bir açıklamada da belirtildiği üzere artık cihaz satış rakamları medyayla paylaşılmayacak. Bu açıklamanın geleceğe dönük düşük rakamları gizlemek için yapıldığı aşikar.
Bu yıl tanıtılan “uygun” fiyatlı model iPhone XR da üst modelleri gibi pek satmıyor diyebiliriz. Genel kullanıcılar bu modeli almak yerine geçen yılın iPhone 8’ine yöneliyor ve daha az ödeme yapıyorlar. Benzer durum zamanında 5C’nin de başına gelmişti. Bu model de tanıtılmasından bir yıl sonra ancak satılmaya başlamıştı.
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