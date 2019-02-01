iPhone X ve iPhone XS'lerde flaş ışığı kabusu
iPhone X ve iPhone XS kullanıcılarının bir süredir dert yandığı bir sorun var: Yanlışlıkla açılan flaş ışığı! Apple'ın kilitli ekranın hemen sol alt kısmına varsayılan olarak eklediği fener butonuna yanlışlıkla basanların sayısı öylesine fazla ki artık iş Apple'a bu konuyu şikayet etmeye kadar geldi.
iPhone X ve Xs kullanıcıları son zamanlarda yanlışlıkla fener ışığın açmaktan şikayetçi. Bu modellerin ekranlarının sol alt tarafında yer alan flaş ışığı simgesinin, bir şekilde aktif olduğunu belirten kullanıcılar, bu sorundan kurtulmak istiyor. Ancak kullanıcıların kendi başına yapabileceği bir şey şimdilik yok.
USA Today'in haberine göre toplam 488 kullanıcının aynı şikayetle Apple'a başvurduğu söyleniyor. Kullanıcılardan bazıları, telefonlarını bulunduğu yerden çıkarırken flaş ışığına basmamalarına rağmen, sürekli olarak ışığın açıldığını belirtiyorlar.
Bir kısım kullanıcı ise telefonlarının ceplerinde veya çantalarındayken bile ışığı açtığını, konu ile ilgili çevredeki insanlar tarafından uyarıldıklarını belirtiyorlar.
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