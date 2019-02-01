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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

iPhone X ve iPhone XS'lerde flaş ışığı kabusu

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iPhone X ve iPhone XS'lerde flaş ışığı kabusu

iPhone X ve iPhone XS kullanıcılarının bir süredir dert yandığı bir sorun var: Yanlışlıkla açılan flaş ışığı! Apple'ın kilitli ekranın hemen sol alt kısmına varsayılan olarak eklediği fener butonuna yanlışlıkla basanların sayısı öylesine fazla ki artık iş Apple'a bu konuyu şikayet etmeye kadar geldi.

iPhone X ve Xs kullanıcıları son zamanlarda yanlışlıkla fener ışığın açmaktan şikayetçi. Bu modellerin ekranlarının sol alt tarafında yer alan flaş ışığı simgesinin, bir şekilde aktif olduğunu belirten kullanıcılar, bu sorundan kurtulmak istiyor. Ancak kullanıcıların kendi başına yapabileceği bir şey şimdilik yok.

USA Today'in haberine göre toplam 488 kullanıcının aynı şikayetle Apple'a başvurduğu söyleniyor. Kullanıcılardan bazıları, telefonlarını bulunduğu yerden çıkarırken flaş ışığına basmamalarına rağmen, sürekli olarak ışığın açıldığını belirtiyorlar.

iPhone X ve iPhone XSlerde flaş ışığı kabusu


Bir kısım kullanıcı ise telefonlarının ceplerinde veya çantalarındayken bile ışığı açtığını, konu ile ilgili çevredeki insanlar tarafından uyarıldıklarını belirtiyorlar.

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