iPhone X en ucuz nereden alınır? iPhone X'i yurt dışından almak ucuz, peki yurt dışından alınan telefonlarda garanti sunuluyor mu? İşte ülke ülke iPhone X fiyatları... Bu arada fiyatlar iPhone X'in 128 GB'lık modellerine ait. Fiyatlar dolar cinsinden...
|Hungary
|1,455.23
|Denmark
|1,408.27
|Sweden
|1,406.37
|Italy
|1,400.46
|Russia
|1,390.57
|Finland, Ireland, Portugal
|1,388.69
|Poland
|1,386.81
|Czech Republic
|1,377.02
|Norway
|1,375.28
|India
|1,368.21
|Belgium, France, Netherlands, Spain
|1,365.13
|Austria, Germany
|1,353.35
|Luxembourg
|1,319.99
|UK
|1,317.83
|China
|1,266.97
|New Zealand
|1,253.36
|Mexico
|1,237.06
|Australia
|1,234.49
|Switzerland
|1,218.50
|Singapore
|1,210.96
|Taiwan
|1,187.82
|UAE
|1,115.98
|Hong Kong
|1,100.67
|Canada
|1,045.57
|US
|999
|Japan
|994.67