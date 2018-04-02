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    iPhone X en ucuz nereden alınır?

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in fiyatını yüksek mi buluyorsunuz? iPhone X en ucuz nereden alınır? iPhone X fiyatları Türkiye genelinde oldukça yüksek fiyatlarla satılıyor; kullanıcılar ise daha ucuza alabilmek için özellikle ABD ve Dubai'yi tercih ediyor. Peki en ucuz iPhone X nerede?

    iPhone X en ucuz nereden alınır? iPhone X'i yurt dışından almak ucuz, peki yurt dışından alınan telefonlarda garanti sunuluyor mu? İşte ülke ülke iPhone X fiyatları... Bu arada fiyatlar iPhone X'in 128 GB'lık modellerine ait. Fiyatlar dolar cinsinden...

    Hungary 1,455.23
    Denmark 1,408.27
    Sweden 1,406.37
    Italy 1,400.46
    Russia 1,390.57
    Finland, Ireland, Portugal 1,388.69
    Poland 1,386.81
    Czech Republic 1,377.02
    Norway 1,375.28
    India 1,368.21
    Belgium, France, Netherlands, Spain 1,365.13
    Austria, Germany 1,353.35
    Luxembourg 1,319.99
    UK 1,317.83
    China 1,266.97
    New Zealand 1,253.36
    Mexico 1,237.06
    Australia 1,234.49
    Switzerland 1,218.50
    Singapore 1,210.96
    Taiwan 1,187.82
    UAE 1,115.98
    Hong Kong 1,100.67
    Canada 1,045.57
    US 999
    Japan 994.67
    Etiketler: telefon , apple , en ucuz iPhone X nerede
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