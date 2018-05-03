iPhone silinen fotoğraflar nasıl kurtarılır?
Bir iPhone kullanıcısınız ve telefonunuza kaydettiğiniz veya çektiğiniz fotoğrafları sildiniz. Ardından silinen o fotoğrafları geri getirmek istiyorsunuz. Ne mi yapacaksınız? İşte yolu...
iPhone kullanıcıları istedikleri fotoğrafları galeri bölümünde saklayabilir ve istedikleri zaman fotoğraflarına bakabilir. Diyelim ki galerinizde olan bir fotoğrafı sildiniz, ardından pişman oldunuz ve sildiğiniz fotoğrafı/fotoğrafları geri getirmek istiyorsunuz. Bunun için bazı kontrollerde bulunmanız gerekiyor. Öncelikle, telefonunuzdaki galeri seçeneğinden son silinenler bölümüne gidin.
Bu bölümü kontrol etmenizin sebebi, sildiğiniz fotoğrafların bir ay boyunca bu bölümde kalması. iPhone'da sildiğiniz tüm fotoğraflar, 30 gün boyunca son silinenler bölümünde korunur. O süre dolduktan sonra fotoğraf, cihazınızdan kalıcı olarak silinir. Eğer o bölümde fotoğrafları göremiyorsanız, bilin ki verileriniz, telefonunuzdan tamamen silinmiş. Ancak endişelenmeyin, silinen fotoğraflara ulaşmanın bir yolu daha var...
iPHONE'DA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL KURTARILIR?
iPhone'da sildiğiniz fotoğrafları kurtarmak için yukarıdaki işlemden olumlu bir yanıt alamadıysanız, bir de iCloud tarafına bakın. Burada yapmanız gereken, son iCloud yedeklemenizi tekrar yüklemek. Eğer, son iCloud yedeklemenizde de geri getirmek istediğiniz fotoğraflar tamamen silinmişse bu işlemden de sonuç alamazsınız. iCloud yedekleme içinse öncelikle telefonunuzu sıfırlamanız gerekiyor. Ardından da "Uygulamalar ve Veriler" ekranı üzerinde iCloud yedeklemesinden "Geri Yükle" seçeneğine dokunun. Böylelikle telefonunuza son yedeklemenizi yükleyebilirsiniz.
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