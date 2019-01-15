iPhone satışları neden sürekli düşüyor? Sebebi meğer...
Apple'ın yeni iPhone'larını satışa sunmasıyla birlikte beklentilerin aksine şirketin satışlarında kayda değer bir düşüş dikkat çekiyor. Peki Apple'ın satışlarındaki bu sürpriz düşüş neden yaşanıyor?
Apple'ın yeni iPhone modelleriyle birlikte istediği satış rakamlarını henüz yakalayamamasının arkasında pek çok neden arandı. Ancak şirkete yakın kaynaklar, bu düşüşün asıl nedenini Apple'ın 2018 yılı içinde başlattığı pil değişimi kampanyasından dolayı olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre bu kampanya kullanıcılardan yoğun ilgi gördü ve yeni bir telefon almak yerine pek çok kişi mevcut telefonuyla kendini Apple mağazasında buldu ve değişim programına dahil oldu. Apple, bu şekilde 11 milyonu aşkın kullanıcıyla yakından ilgilenmek durumunda kaldı.
Pil değişimi için kullanıcıların yurt dışında 29 dolarlık ödeme yapması yeterli. Hal böyle olunca, düşük fiyatla pil değişim programına katılmak, fiyatları hayli yüksek olan iPhone XS ve iPhone XS Max almaktan daha cazip geldi ve bugünkü tablo ortaya çıktı.
Apple, genel olarak yılda 1 ila 2 milyon adet pil değişimi yaparken, 2018'de kampanyayla birlikte bu sayı 11 milyona fırlayınca bunun yeni telefon satışlarına yansıması kaçınılmazdı.
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