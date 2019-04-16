iPhone sahiplerine uygulama indirme uyarısı
iOS kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri, farkında olmadan uygulamayı telefonuna indirmesi veya ücretini ödeyerek uygulamayı telefona yüklemesi. Bu konuda bir süredir çalışmalarını sürdüren Apple ekibi ise bakın sorunu nasıl çözdü?
iPhone X'ten önceki bir iPhone modeli kullanıyorsanız, muhtemelen Touch ID işini görüyordur. Touch ID'yi kullanmanız halinde Apple App Store üzerinden bir abonelik için yanlışlıkla ödeme yapmanın kolay olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Tüm gereken, ana sayfa düğmesine yanlış zamanda yerleştirilmiş bir parmak. Şimdi ise teknoloji devi nihayet abonelik sürecine ilave bir adım ekleyerek sorunu ele alıyor.
Artık App Store üzerinde bir "Abone olun" düğmesine dokunduğunuzda ve TouchID veya FaceID ile kimlik doğruladığınızda artık aboneliğinizi onaylamanızı veya fikrinizi değiştirirseniz işlemi iptal etmenizi isteyen bir açılır not göreceksiniz. Apple, abonelik işlemlerinin yenilenmesine de netlik getirildi. Artık abonelikler, yenilenme süresi sona ermeden en az bir gün önce Ayarlar üzerinden iptal edilmedikçe devam edecek.
Uygulama geliştiricisi David Barnard, yeniliği ilk fark eden kişiydi ve 9to5Mac ise bu yeniliğin yürürlükte olduğunu onayladı. Görünüşte göre söz konusu özellik, geçen hafta kullanıcılara sunuldu.
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