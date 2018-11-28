iPhone fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
Apple kendi telefonlarını Amerika'da tasarlıyor, ancak pek çok elektronik şirket gibi telefonlarını Çin'de birleştiriyor. ABD tarafının Çin'e karşı olan sert tutumundan gelecek dönemde Apple'ın da etkilenmesi bekleniyor. Hatta bunun en net işaretini bizzat Başkan Donald Trump verdi. The Wall Street Journal'a konuşan Trump, Çin'den ithal edilen iPhone ve dizüstü bilgisayarlara ek tarifelerin yerleştirilebileceğini söyledi.
Amerika – Çin ticaret savaşı sebebiyle gelecek iPhone'lar çok daha pahalı olacak gibi görünüyor. ABD, ocak ayından itibaren Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmaya hazırlanırken, Çin hükumeti ise ABD'nin tariflerin başlamasını geciktirmesini istiyor.
Trump, Çin'de yapılan iPhone ve dizüstü bilgisayarlara da ek tarifeler uygulanabileceğini belirtirken, direkt Apple'ı ilgilendiren konuda şu açıklamayı yaptı: "Belki. Belki. Vergi oranının ne olduğuna bağlı. Yani, yüzde 10 yapabilirim ve insanlar bunu kolaylıkla kaldırabilir."
Eğer Trump, iPhone'larda ve Apple'ın diğer elektronik cihazlarında yeni tarifeler uygulamaya karar verirse, Apple ve diğer şirketlerin bu artışı tüketicilerine yansıtacağı muhakkak. Bu durumda Apple'ın en son iPhone'ları olan 749 dolarlık iPhone XR, 999 dolarlık iPhone XS ve 1099 dolarlık iPhone XS Max de başta olmak üzere, gelecek iPhone'lar da bu durumdan etkilenecek.
Öte yandan Trump'ın ilk planlamasında Apple Watch ve AirPod'ların da yüzde 25'lik tarifeye tabi tutulması yer alıyordu. Ancak eylül ayında Apple, ABD Ticaret Temsilcisine bu ürünlerin muaf tutulmasını isteyen bir mektup yazdı. O dönem bu girişim işe yaramıştı, fakat görünen o ki gelecek dönemde Apple'ın Çin'de yaptırdığı tüm ürünler kapsama alınacak.
Trump'ın bu talebinin arkasında, kuşkusuz Apple ürünlerinin uzun zamandır ABD içinde yapılmasını istemesi yatıyor. Apple CEO'su Tim Cook'un durumdan pek memnun olmadığı açık. Ancak şimdiye kadar Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.
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