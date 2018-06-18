iPhone fiyatları düşmeye başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.06.2018 - 07:05, Son Güncelleme:

iPhone fiyatları düşmeye başlıyor!

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iPhone fiyatları düşmeye başlıyor!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, daha uygun fiyatlarlarla kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan üreticiden sızan haberlere göre Apple; 2018 yılının Eylül ayında piyasaya süreceği bazı modellerde OLED ekran yerine LCD ekran mimarilerinden yararlanacak. Böylece üretim maliyetleri önemli ölçüde düşecek ve pek çok kişi daha uygun fiyatlarla, Apple cihazlarına ulaşabilecek.

Apple elbette bu yıl içerisinde de OLED ekran mimarisinden faydalanacak ama söz konusu seriye LCD panelli ekranları da ekleyecek. Bilindiği üzere OLED ekranla donatılmış akıllı telefon iPhone X, anayurdunda 999 dolar yani yaklaşık 4600 TL'lik fiyata sahipti. Ancak LCD ekrana sahip Apple iPhone 8, 699 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Yine de Büyük Elma, iki modelde de istediği satış rakamlarını elde edememişti.

OLED ekranların, LCD ekranlara göre daha ince bir tasarım ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip olduğunu söylememiz bile gerek yok. Yine de bu tür teknolojiler Apple'ın üretim maliyetlerini tepeye taşıyor. Amerikalı üretici, bu tür panelleri; en büyük rakipleri LG ve Samsung'dan edinmek zorunda.

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