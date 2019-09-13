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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.09.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

iPhone fiyatları bugün düştü!

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iPhone fiyatları bugün düştü!

Apple; geçtiğimiz günlerde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonun duyurusunu yaptı. Yeni telefonların Ekim sonu veya Kasım başında Türkiye'ye gelmesi beklenirken, bugün Apple satışta olan iPhone modellerinin fiyatlarını düşürdü.

Apple'ın yeni iPhone'ları duyurmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Şirket, bu konuda açıklama yapmazken, bugün Apple'ın Türkiye'de hizmet veren internet sitesinin bir süre bazı sayfalarının kapalı olması dikkat çekti. Bugün öğlen saatlerinde kararan ilgili web sayfalarından bazıları şöyle: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 7 Plus...

Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6499 TL olurken, iPhone 8 ise 4999 TL'den satılmaya başladı. iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5999 TL olurken, Apple'ın iPhone 7, iPhone 7 Plus ve hatta iPhone XS ile iPhone XS Max modellerini internet sitesinden kaldırdığı dikkat çekti. 

iPhone fiyatları bugün düştü
Apple'ın internet sitesinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 model telefonlara da ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu telefonların fiyatları henüz belli değil; zira 'Yakında' ibaresi kullanıcıları karşılıyor ve Ekim ayı sonunda bu cihazların fiyatları açıklanmış olacak. 

TCL yeni ürünlerini IFA 2019’da duyurduTCL ilk kez kendi adıyla yeni bir akıllı telefon çıkardı. TCL Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam ile TCL’in yeni ürünlerini konuştuk.
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