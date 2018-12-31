iPhone almak için böbreğini satan genç, diyalize bağlandı!
Teknoloji devi Apple'ın, 2010 yılında satışa sunduğu iPhone 4 model telefonu tüm dünyada ilgi uyandırmıştı. O dönem Xiao Wang adındaki bir genç yalnızca o telefonu almak için böbreğini sattı. Wang, şimdilerde bunun bedelini ağır şekilde ödüyor.
Xiao Wang adındaki 17 yaşındaki genç 2011 yılında iPhone 4 model telefonu satın almak için böbreğini satışa çıkarmıştı. Çinli genç, o dönem yasadışı yollardan 3,200 dolar karşılığında böbreğini sattı.
Steril olmayan bir ortamda yapılan ameliyat sonrasında Wang'ın böbreği enfeksiyon kaptı. Bu durumun ardından ölümcül hastalığa yakalanan genç şimdilerde diyalize bağlı bir şekilde hayatını sürdürüyor.
Bugün 24 yaşında olan Xiao Wang, böbrek nakli olmaması halinde yaşamının geri kalanını diyalize bağlı şekilde geçirmek zorunda.
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