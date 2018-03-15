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    iPhone 7 ve iPhone 8'de ekran görüntüsü alma

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 17:33 | Son Güncelleme:

    Kullanıcılar, bir uygulamadan çıkma haricinde bir de ekran görüntüsü alırken ana ekran tuşunu kullanıyor. Peki iPhone 7 ve iPhone 8'de ekran görüntüsü nasıl alınır?

    Söz konusu iPhone olunca akıllarda birçok soru oluşabiliyor. Bunlardan birisi de kullanıcıların da en çok merak ettiği ekran görüntüsü almakla ilgili. Akıllı telefonlarda kullanıcılar tarafından fazlasıyla kullanılan bu özellik, en çok da sosyal medyada gezinirken rağbet görüyor ve tabii ki bu özelliğin kullanımı telefona göre farklılıklar içerebiliyor.

    Bu yazımızda ise size iPhone 7 ve iPhone 8'de ekran görüntüsünün nasıl alınacağına bakacağız. Bu iki modelde bu özelliği kullanmak için Power butonuna ve Home butonuna aynı anda basmanız yeterli olacaktır. Aldığınız ekran fotoğrafları, fotoğraflar bölümünden görülebiliyor. Ayrıca, ekran görüntüleri üzerinde, fotoğraflar bölümüne düşmeden oynamalar da yapılabiliyor.

    Etiketler: apple , iphone 7 , iphone 8 , ekran görüntüsü
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