iPhone 150 MB sınırı kaldırma | Nasıl yapılır?
iPhone kullanıcıların karşılaştığı can sıkan durumlardan biri de hücresel veri açık olduğu anda 150 MB üzerindeki uygulamaların indirilememesi. Peki 150 MB sınırını kaldırmanın yolu var mı?
Hücresel veriye bağlı olduğunuz zaman bir iPhone ile 150 MB ve üzerindeki uygulamayı indirmeye kalkarsanız 'Bu öğe 150 MB'nin üzerinde' uyarısı alıyorsunuz. Peki kullanıcıların bir hayli şikayet ettiği bu durumu nasıl ortadan kaldırırsınız?
Karşınıza çıkan uyarıyı tamam seçeneğine tıklayarak geçin. Daha sonra ayarlar menüsüne gelerek tarih ve saat kısmına girin. Ardından Otomatik Ayarla'yı kapatın ve tarihi 2-3 gün ileriye alın. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hücresel veriye bağlı olduğunuz zaman bir iPhone ile 150 MB ve üzerindeki uygulamaları indirebilirsiniz.
Son olarak ise uygulama indikten sonra Otomatik Ayarla'yı açmanızda fayda var. Bahsettiğimiz çözümün bir hata olduğunu ve herhangi bir iOS güncellemesiyle beraber değiştirilebileceğini belirtelim.
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