iPhone 12 üç kamerayla birden geliyor!
Apple'ın 2019'da piyasaya süreceği yeni iPhone'un üç arka kamerayla geleceği iddia ediliyor. Peki Apple gerçekten de bunu yapıp Huawei'nin P20 Pro model telefonuna rakip olabilecek mi?
Apple, yavaşça gelen üç kameralı telefon modasına ayak uydurmak üzere. Tayvan'dan gelen iddiaya göre gelecek senenin iPhone'u, arka yüzünde üç kameraya yer açabilir.
Tayvanlı yayın Economic Daily News'a göre iPhone 12 (veya iPhone XII), kamera performansını iyileştirmek üzere üçüncü bir kamera taşıyacak. Tedarik zincirinden gelen bu bilgiyi destekleyecek bir kanıt, şimdilik pek yok. Tabi rapor, kanıtsızlıktan çekinecek değil ve iki sonraki iPhone'un altı elemanlı, optik imaj sabitleme ve 5x zum özellikli bir lens içereceğini iddia ediyor.
Huawei P20 Pro'nun üçlü müthiş kamerası, performansıyla onu inceleyen herkesi etkilediği için iPhone 12'ye böyle bir özelliğin getirilmesi yerinde bir karar olabilir. Huawei'nin telefonunda 40MP'lik bir lens, 20MP'lik bir siyah beyaz sensör ve 8MP'lık, 3x zum özellikli bir lens bulunuyor. Bu kameralar, yapay zekayla bir araya gelerek keskin ve renk bakımından zengin bir görüntü elde etmenizi sağlıyorlar.
Apple'ın üç kameralı sisteminde 12 megapiksellik sensörlerle "yetineceği" söyleniyor. Firmanın yüksek megapiksel sayılarıyla uğraşmadığını ve resim kalitesine önem verdiğini bildiğimiz için bu, kulağa inandırıcı geliyor. Asıl önemli soru, Apple'ın üç kamera yolunu gerçekten tercih edip etmeyeceği. Telefon sektörü bu alana yönelirse Apple'ın da bu yolu izlemesini bekleyebiliriz. Ancak önümüzdeki aylarda her yer üç lensli telefonla dolmadıkça, 2019 üç lensli bir iPhone için çok erken olabilir.
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