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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.04.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

iPhone 12 üç kamerayla birden geliyor!

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iPhone 12 üç kamerayla birden geliyor!

Apple'ın 2019'da piyasaya süreceği yeni iPhone'un üç arka kamerayla geleceği iddia ediliyor. Peki Apple gerçekten de bunu yapıp Huawei'nin P20 Pro model telefonuna rakip olabilecek mi?

Apple, yavaşça gelen üç kameralı telefon modasına ayak uydurmak üzere. Tayvan'dan gelen iddiaya göre gelecek senenin iPhone'u, arka yüzünde üç kameraya yer açabilir.

Tayvanlı yayın Economic Daily News'a göre iPhone 12 (veya iPhone XII), kamera performansını iyileştirmek üzere üçüncü bir kamera taşıyacak. Tedarik zincirinden gelen bu bilgiyi destekleyecek bir kanıt, şimdilik pek yok. Tabi rapor, kanıtsızlıktan çekinecek değil ve iki sonraki iPhone'un altı elemanlı, optik imaj sabitleme ve 5x zum özellikli bir lens içereceğini iddia ediyor.

iPhone 12 üç kamerayla birden geliyor

Huawei P20 Pro'nun üçlü müthiş kamerası, performansıyla onu inceleyen herkesi etkilediği için iPhone 12'ye böyle bir özelliğin getirilmesi yerinde bir karar olabilir. Huawei'nin telefonunda 40MP'lik bir lens, 20MP'lik bir siyah beyaz sensör ve 8MP'lık, 3x zum özellikli bir lens bulunuyor. Bu kameralar, yapay zekayla bir araya gelerek keskin ve renk bakımından zengin bir görüntü elde etmenizi sağlıyorlar.

Apple'ın üç kameralı sisteminde 12 megapiksellik sensörlerle "yetineceği" söyleniyor. Firmanın yüksek megapiksel sayılarıyla uğraşmadığını ve resim kalitesine önem verdiğini bildiğimiz için bu, kulağa inandırıcı geliyor. Asıl önemli soru, Apple'ın üç kamera yolunu gerçekten tercih edip etmeyeceği. Telefon sektörü bu alana yönelirse Apple'ın da bu yolu izlemesini bekleyebiliriz. Ancak önümüzdeki aylarda her yer üç lensli telefonla dolmadıkça, 2019 üç lensli bir iPhone için çok erken olabilir.

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